洛阳组织50余名“返家乡”青年学子走进产业一线
来源: 洛阳网 2025.08.09 08:56
　　留在大城市还是回到家乡，是许多青年学子毕业时面临的“青春选择题”。日前，我市开展“走读洛城”思政课创新活动，组织50余名“返家乡”暑期社会实践大学生走进洛阳国家大学科技园和中信重工，深入企业生产创新一线，寻找“青春答案”。

　　此次活动由市委教育工委、市委宣传部联合团市委举行，旨在深入贯彻习近平总书记对学校思政课建设作出的重要指示精神，带领青年学子在沉浸式体验中感悟习近平新时代中国特色社会主义思想，加深对家乡的了解和情感联结，增进青年学子建设家乡的使命感、责任感。

　　洛阳国家大学科技园是我市重点打造的科技型企业创新孵化平台。青年学子们认真听工作人员讲解，不时用手机定格充满活力的场景，沉浸式感受洛阳产业创新发展的强劲脉动。

　　一场精准高效的无人机喷洒农药作业演示，引得河南农业大学经济林专业学生牛鑫祈连连赞叹。“亲眼所见，更让我坚信新技术对提升农业生产效益作用巨大。”牛鑫祈表示，自己渴望回到洛阳，投身热爱的农业领域，用专业知识为乡村全面振兴贡献力量。

　　园区内充满活力的新兴企业给南京大学研二学生皮均正留下深刻印象。正值就业抉择关键期的他坦言：“之前对洛阳本土企业了解不多，不太清楚自己的专业在家乡的应用前景如何。”此次活动为皮均正提供了一个深入了解家乡的宝贵平台，让他看到了回到洛阳发展的广阔前景。

　　青年学子们还走进中信重工厂史馆，通过一件件承载历史的老物件，聆听以焦裕禄同志为代表的先辈们无私奉献的感人事迹，感受一代代产业工人拼搏奋斗的顽强精神，通过一系列“大国重器”，了解企业高端化、智能化、绿色化转型路径，从中汲取奋进力量。

　　在活动现场，河南省青年理论宣讲专家沈兰结合我市人才强市战略和青年友好型城市建设，为青年学子们讲授了一堂生动的思政课。她详细介绍了我市为青年人才量身定制的就业创业系列优惠政策，号召大家把握机遇，积极投身家乡建设，在现代化洛阳建设中书写青春华章。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 巴丽)
        "都说小孩缺觉、睡不够,我家娃咋整宿整宿睡不着呢？"说起10岁女儿小然(化名)最近失眠这事儿,王女士显得...
        当您的目光缓缓下移,洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼,宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
