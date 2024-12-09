洛平：以作风之变促发展之变

帮助开拓地铁用轴承市场，协调办理新建项目手续，协调提供增产扩能贷款……通过走访服务企业，有关部门解决了一大批困扰洛轴的难事、急事、大事，坚定了洛轴“打造世界一流企业”的信心。上半年，洛轴营收、利润同比增长35.85%、154.37%。

帮助开拓地铁用轴承市场，协调办理新建项目手续，协调提供增产扩能贷款……通过走访服务企业，有关部门解决了一大批困扰洛轴的难事、急事、大事，坚定了洛轴“打造世界一流企业”的信心。上半年，洛轴营收、利润同比增长35.85%、154.37%。

作风转变催生发展之变！

在全市产业发展暨下半年经济工作推进会上，“转作风”成为关键热词——我市把做好经济工作与深入开展学查改一体推进系列专项行动结合起来，扎实推动干部作风转变，解决企业实际困难，更好推动经济高质量发展。

干部有好作风，城市才有好前景。犹记初夏时节，习近平总书记莅临河南考察，殷殷嘱托中原大地要“坚定信心推动高质量发展高效能治理”，强调“中央八项规定是党中央徙木立信之举”，指出“要在一体推进学查改上下功夫”，要求“切实把作风硬要求变成硬措施、让铁规矩长出铁牙齿，确保学有质量、查有力度、改有成效”。开展“学查改·以企观政服务企业大走访活动”，从解决企业反映的突出问题入手，深入企业听意见解难题促发展，千方百计稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，既是牢记嘱托，推动学习教育走深走实、见行见效的创新举措，也是感恩奋进，推动高质量发展的有力抓手。

哪里的干部作风好，哪里就能赢得更多企业的青睐。然而一些地方，政策兑现不及时、涉企执法不规范，“只把关、不服务”等老问题依然存在。多动点“真格”、少走点“过场”，多给“及时雨”、少来“马后炮”，多些“有解”思维、少些“怕事”心理，依然是不少企业家的关切。作风建设不能空对空，只有在以企观政中找准转变作风的着力点，在助企解困中体现转变作风的新成效，才能让企业稳定预期、提振信心、释放活力。

想企业之所想、急企业之所急、解企业之所困，才能把工作做到企业最需要之处，把作风“转”到企业家的心坎上。今年6月以来，通过开展“学查改·以企观政服务企业大走访活动”，各级干部入企走访，共收集问题402条，已解决367条，以务实作风解决了一大批企业急难愁盼问题。从解决建龙微纳原材料供应问题，到解决优箔金属7亿元银团贷带来“及时雨”，再到组织市人才集团等与民企对接破解“引才难”，不少干部把入企走访的过程作为转变作风的过程，面对面为企纾困，用心用情为企解难，既增进了干群感情，又密切了政企关系。

企业就是一面镜子。以企观政，“观”的是干部作风好坏，“观”的是服务企业实效，一个“观”字，彰显政治担当，饱含助企情怀，考验真抓实干。

作风建设无止境。“观”到底，改到根，把干部作风的沉疴痼疾清除，经济发展才能有真后劲。我们要牢记殷殷嘱托，持续开展“学查改·以企观政服务企业大走访活动”，加快推动干部作风转变，进一步优化营商环境，真情实意服务企业，拓展服务深度、推动政策落地、强化协同联动，为全市高质量发展注入强劲动能。（洛平）