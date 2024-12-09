张玉杰调研重点片区城市更新工作

昨日，市长张玉杰到西工区、涧西区调研重点片区城市更新工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记在中央城市工作会议上的重要讲话精神，落实省长王凯来洛调研指示要求，把重塑古都格局风貌摆在重要位置，加强整体性、系统性保护传承，植入特色化、沉浸式业态场景，着力打造高品质古都文化体验区。

昨日，市长张玉杰到西工区、涧西区调研重点片区城市更新工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记在中央城市工作会议上的重要讲话精神，落实省长王凯来洛调研指示要求，把重塑古都格局风貌摆在重要位置，加强整体性、系统性保护传承，植入特色化、沉浸式业态场景，着力打造高品质古都文化体验区。

张玉杰深入隋唐洛阳城国家遗址公园应天门南广场片区、宫城区片区和城市阳台片区，实地查看街区现状、路网连接等情况，现场研究空间拓展、风貌设计、环境整治、配套设施完善等工作。他强调，加快隋唐洛阳城国家遗址公园片区建设提升，是打造高品质古都文化体验区的重中之重，对传承城市文脉、提升城市品质、服务文旅发展等具有重要意义。各级各部门要强化思想共识，高水平编制规划设计方案，科学确定保护展示范围，有序推动宫城区、里坊区等连片扩面，有效提升洛阳古都辨识度。要树牢市场思维、运营思维，算好投资收益平衡账，细化片区征迁安置、改造方案，接续谋划交通路网、生活配套、重点街区等改造提升工作，更好发挥隋唐洛阳城、城市阳台等引流效应，因地制宜布局多元业态，打造高品质城市空间，切实把文旅流量转化为消费增量。

在涧西区洛铜36号街坊，张玉杰详细听取工业遗产保护、建筑立面改造、街区运营谋划等情况。他强调，涧西苏式建筑群是洛阳乃至全国近现代重要工业遗产。要以敬畏之心守护遗产安全，加强与文物部门对接沟通，有序推进建筑保护修缮、基础设施改造、公共服务提升等工作，有效保护苏式建筑群肌理格局和整体风貌。要用创新思维做好活化利用，紧跟文旅消费新趋势，瞄准青年的需求和体验，深入挖掘苏援故事、大厂记忆、街坊生活等工业文化，强化创意引领、场景重塑、科技赋能，布局更多能参与互动、沉浸式体验的业态，真正让苏式建筑活起来、遗产获新生。

李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)