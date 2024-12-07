活力洛城！洛阳“全民健身日”主题活动精彩纷呈

今年8月8日是我国第17个全民健身日。当天，2025年洛阳市“全民健身日”主题活动拉开大幕，国家级、省级、市级多场健身活动在多个场馆举行，以寓教于乐的方式指导洛阳广大群众科学锻炼，乐享健康生活。

健身瑜伽展示力与美

瑜伽锻炼有哪些好处？如何掌握正确的方法？8日，在洛阳市体育中心体育馆，2025年全国健身瑜伽公益活动(河南洛阳站)暨全民健身日主题活动举行，200余名瑜伽爱好者参加活动。

本次活动为公益培训，免收报名费，通过教学指导、练习、交流和讲座等方式，提供专业、系统的健身瑜伽理论知识及技能。该活动由国家体育总局社会体育指导中心主办，全国健身瑜伽指导委员会、河南省全民健身中心、河南省健美健美操运动协会、洛阳市体育舞蹈运动协会共同承办，旨在搭建一个高水平、专业化的交流平台，进一步推广普及健身瑜伽运动，提升全民健康素养，推动全民健身与城市文化深度融合。

活动现场，国家级教练带领健身爱好者开展“百人瑜伽表演”，展现瑜伽的力与美，传递和谐与健康的能量。集体表演之后，单人瑜伽、流瑜伽、辅具瑜伽等接连上演，带领健身爱好者感受身体与心灵的极致对话。

本次公益活动还邀请了国家级裁判员以及瑜伽领域的专家，以理论结合实践的方式开展专题指导，让更多人感受到瑜伽运动的魅力。