洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌带队到农发行河南省分行、国开行河南省分行对接工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.08 21:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌带队到农发行河南省分行、国开行河南省分行对接工作
积极对接争取政策性金融支持
为现代化洛阳建设注入更多金融活水
杨德平、吴振程、张玉杰参加

　　8日，市委书记江凌带队到郑州，先后到中国农业发展银行河南省分行、国家开发银行河南省分行对接工作，对两家银行多年来给予洛阳发展的支持表示感谢，积极对接争取政策性金融支持，为现代化洛阳建设注入更多金融活水。

　　农发行河南省分行行长杨德平，国开行河南省分行行长吴振程，市长张玉杰参加。

　　在农发行服务洛阳乡村振兴政银企合作对接会上，市政府与农发行河南省分行签署合作协议，农发行有关负责同志对特色金融产品进行了推介，双方围绕重点对接项目进行深入交流。双方一致表示，洛阳与农发行有坚实的合作基础、深厚的合作友谊，对深化政银企合作充满信心，下一步将聚焦洛阳高质量发展最紧迫最关键的项目，聚焦农发行主责主业，进一步强化高标准农田建设、重点水利设施建设、重大基础设施建设、科技产业社区建设、城市更新等领域的金融资源供给，做好项目筛选、严格资金监管、共同防控风险，携手打造政银深度合作典范。农发行河南省分行将发挥政策性银行优势，持续优化金融服务，加大信贷支持力度，以高质量金融服务为洛阳高质量发展高效能治理作出更大贡献。洛阳将进一步优化服务，组建专班，制度化保障合作项目顺利实施，为农发行在洛发展提供大力支持。

　　按照与我市签署的合作协议，农发行河南省分行将紧紧围绕洛阳重点工作持续发力，为洛阳100万亩高标准农田建设提供政策性资金保障，支持农业特色产业、县域富民产业和农村流通体系建设，支持洛阳黄河流域生态保护和高质量发展、水利工程、农村公路等基础设施建设，在一体化推进城乡供排水体系建设等方面提供更多助力。市政府将统筹协调政策措施，将农发行作为乡村振兴和涉农领域金融合作的重点伙伴，营造良好金融生态环境，着力实现政银共赢发展。

　　在国开行河南省分行，双方围绕政银合作项目谋划和政策性金融资源争取等举行了会谈。江凌表示，近年来国开行深刻把握国家金融政策导向，策划了一批合作项目，为洛阳发展作出积极贡献，双方合作基础良好、潜力巨大。希望国开行更好发挥特色优势，与洛阳市共同梳理一批事关全市发展大局、符合政策导向、具备落地条件、有稳定运营收益的项目，深入细致研究，加强项目策划，推动一批城市更新等领域重点项目尽快落地，不断拓宽合作领域、扩大合作成果。洛阳将始终把国开行河南省分行作为可信赖的合作伙伴，完善工作机制，加强项目监管，注重风险防控，推动政银合作结出更多丰硕成果。

　　吴振程表示，国开行河南省分行将结合洛阳当前中心工作和未来发展布局，做好融资规划，建强对接专班，聚焦城市更新、重大基础设施建设、制造业转型升级、新文旅产业发展、土地综合整治、养老体系建设等领域，把双方的合作落实到具体项目上，确保对洛阳金融支持力度与副中心城市地位相匹配。同时，充分抢抓政策窗口期，积极利用新型政策性金融工具出台机遇，为洛阳高质量发展提供更高水平的金融保障服务。

　　农发行河南省分行领导陆劲松、江文涛、杜军、容华，国开行河南省分行领导甘伟红、宋宸刚、莫崇武，市领导潘开名、陈剑锋等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
        “都说小孩缺觉、睡不够，我家娃咋整宿整宿睡不着呢？”说起10岁女儿小然(化名)最近失眠这事儿，王女士显得...
  • ·“天下第一疼”破功！洛阳医生“组合拳”实现肛周手术无痛康复
  • ·孩子做完包皮手术 在家如何护理？
  • ·夏季如何科学管控血糖？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门遗址保护展示工程加快推进
  • 洛阳落实应急响应机制 积极应对本...
  • 市委召开专题会议 研究重点片区城...
  • 今年7月洛阳天气有多热？气象专家...
  • 江凌督导检查安全生产、防汛工作
  • 栾川县陶湾镇西沟村：油葵花海引...
  • 请注意防范！洛阳市气象台发布暴...
  • 洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒
  • 重点防范山洪、地质灾害！洛阳市...
  • 十二届市委第十轮巡察工作动员部...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育博物馆何时能对外开放？
    九号电动车无牌改装上路现象需要严查
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605