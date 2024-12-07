江凌带队到农发行河南省分行、国开行河南省分行对接工作

8日，市委书记江凌带队到郑州，先后到中国农业发展银行河南省分行、国家开发银行河南省分行对接工作，对两家银行多年来给予洛阳发展的支持表示感谢，积极对接争取政策性金融支持，为现代化洛阳建设注入更多金融活水。

农发行河南省分行行长杨德平，国开行河南省分行行长吴振程，市长张玉杰参加。

在农发行服务洛阳乡村振兴政银企合作对接会上，市政府与农发行河南省分行签署合作协议，农发行有关负责同志对特色金融产品进行了推介，双方围绕重点对接项目进行深入交流。双方一致表示，洛阳与农发行有坚实的合作基础、深厚的合作友谊，对深化政银企合作充满信心，下一步将聚焦洛阳高质量发展最紧迫最关键的项目，聚焦农发行主责主业，进一步强化高标准农田建设、重点水利设施建设、重大基础设施建设、科技产业社区建设、城市更新等领域的金融资源供给，做好项目筛选、严格资金监管、共同防控风险，携手打造政银深度合作典范。农发行河南省分行将发挥政策性银行优势，持续优化金融服务，加大信贷支持力度，以高质量金融服务为洛阳高质量发展高效能治理作出更大贡献。洛阳将进一步优化服务，组建专班，制度化保障合作项目顺利实施，为农发行在洛发展提供大力支持。

按照与我市签署的合作协议，农发行河南省分行将紧紧围绕洛阳重点工作持续发力，为洛阳100万亩高标准农田建设提供政策性资金保障，支持农业特色产业、县域富民产业和农村流通体系建设，支持洛阳黄河流域生态保护和高质量发展、水利工程、农村公路等基础设施建设，在一体化推进城乡供排水体系建设等方面提供更多助力。市政府将统筹协调政策措施，将农发行作为乡村振兴和涉农领域金融合作的重点伙伴，营造良好金融生态环境，着力实现政银共赢发展。

在国开行河南省分行，双方围绕政银合作项目谋划和政策性金融资源争取等举行了会谈。江凌表示，近年来国开行深刻把握国家金融政策导向，策划了一批合作项目，为洛阳发展作出积极贡献，双方合作基础良好、潜力巨大。希望国开行更好发挥特色优势，与洛阳市共同梳理一批事关全市发展大局、符合政策导向、具备落地条件、有稳定运营收益的项目，深入细致研究，加强项目策划，推动一批城市更新等领域重点项目尽快落地，不断拓宽合作领域、扩大合作成果。洛阳将始终把国开行河南省分行作为可信赖的合作伙伴，完善工作机制，加强项目监管，注重风险防控，推动政银合作结出更多丰硕成果。

吴振程表示，国开行河南省分行将结合洛阳当前中心工作和未来发展布局，做好融资规划，建强对接专班，聚焦城市更新、重大基础设施建设、制造业转型升级、新文旅产业发展、土地综合整治、养老体系建设等领域，把双方的合作落实到具体项目上，确保对洛阳金融支持力度与副中心城市地位相匹配。同时，充分抢抓政策窗口期，积极利用新型政策性金融工具出台机遇，为洛阳高质量发展提供更高水平的金融保障服务。

农发行河南省分行领导陆劲松、江文涛、杜军、容华，国开行河南省分行领导甘伟红、宋宸刚、莫崇武，市领导潘开名、陈剑锋等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)