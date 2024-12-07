黄色预警！洛阳这8个县区注意防范

8日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险黄色预警，8日20时至9日20时，洛阳8个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大，需注意防范。
镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：涧西区、孟津区、洛龙区、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(8个县区，30个乡镇)。
1.涧西区：瀛洲街道
2.孟津区：麻屯镇、河图街道、白鹤镇
3.洛龙区：寇店镇、辛店街道
4.栾川县：栾川乡、耕莘街道
5.嵩县：饭坡镇、纸房镇、白河镇、黄庄乡、闫庄镇、九皋镇、田湖镇、大坪乡、陆浑镇
6.汝阳县：靳村乡、十八盘乡、柏树乡、三屯镇、王坪乡、上店镇
7.宜阳县：花果山乡、赵保镇、上观乡、莲庄镇
8.洛宁县：故县镇、上戈镇、罗岭乡
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
