请加强看护！洛阳警方连救多名走失阿尔茨海默病老人

炎炎夏日，老人喜欢外出乘凉，一些患有阿尔茨海默病(俗称老年痴呆症)的老人出门后，很容易找不到回家的路。近日，洛阳市公安局瀍河分局白马寺派出所接到多起老人走失报警，所幸均及时找回。

近日凌晨0时30分，白马寺派出所接到群众报警称，一位老人在一座高架桥快速路上睡觉，请求民警救助。

民警很快赶到现场并找到该老人。经过呼叫，老人睁开了眼睛并告诉民警，他家住在涧西区徐家营街道，他出门后找不到回家的路，不知道怎么就到了瀍河区。随后，民警通过老人提供的身份信息，联系上其家人，并将其安全送回家中。

无独有偶。有群众报警称，一位老先生在河洛古城附近转悠，好像找不到家了。民警赶到现场后，了解到老人离家后，记不清回家的路，心里非常着急。随后，民警将老人送回家中。

“警察同志，我们小区有位老人说找不到家了，你们赶紧过来看看。”8月7日上午，白马寺派出所再次接到群众报警求助。民警第一时间赶赴现场，尝试与老人沟通，但老人说话含糊不清。民警通过技术手段，确定了老人身份信息，将其平安送回家。

经过了解，上述几位老人均患有阿尔茨海默病。民警提醒，一些阿尔茨海默病患者，如吃饭、喝水、上厕所、穿衣、洗澡等都可以独立完成，但乘坐公共交通、打电话这些能力会受到影响。这时，亲属要对他们用心照护，要注意其出行，防止走失；注意锻炼其平衡能力，防止跌倒。

家中有患有阿尔茨海默病或其他易走失人群的，尽量不要让其单独外出，可让其随身携带写有家庭联系方式的卡片或佩戴定位设备，以便走失后能及时联系家人。如遇紧急情况，要第一时间拨打110报警求助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵自强）