瞄准小切口，洛阳暑期文博服务“上新”更“走心”
来源: 洛阳网 2025.08.08 18:22
洛阳博物馆增设智能安检闸机通道

　　暑期进入下半程，洛阳各大文博场馆热度不减。为提升观众参观体验，洛阳多家文博场馆聚焦服务细节，从“小切口”入手，推出一系列优化升级措施，让公众更舒适、深入地感受古都历史文化的厚重魅力。

　　8日上午，记者在洛阳博物馆看到，针对暑期客流高峰，该馆在入口处增设了智能安检闸机通道，有效提升了安检效率。现场工作人员介绍，过去入口处只有一台智能安检闸机，现在数量增加后，游客携带背包过检平均耗时大幅缩短，有效缓解了排长队的情况。此外，广场上设置的可移动遮阳棚和多台冷风扇，也为排队参观的游客打造了一条“清凉通道”，显著改善了排队等候体验。

洛阳古墓博物馆为残障人士提供帮扶服务

　　在隋唐大运河文化博物馆，内部公共卫生设施得到了升级改造。“针对馆内卫生间坐便器使用需求较低的现状，我们将部分坐便器改成了蹲便器，同时对通风换气设备进行了优化改造，让卫生间符合更多游客的使用习惯。”该馆工作人员介绍。

洛阳民俗博物馆在馆内增设免费直饮水机

　　记者走访发现，为应对持续高温天气，各场馆在公共休息区普遍增设了直饮水设备，方便游客及时补水。例如，洛阳民俗博物馆在馆内增设免费直饮水机，二里头夏都遗址博物馆等场馆则提供免费凉茶。此外，针对特殊群体的参观需求，各大博物馆也推出精准服务，比如洛阳古墓博物馆为60岁及以上老年群体、14岁及以下儿童、外国游客推出免预约快速入馆服务，并配备专人为残障人士提供全程帮扶服务。

　　记者从洛阳市文物局了解到，洛阳市在今年暑期推出了博物馆暑期延时开放服务，通过取消周一例行闭馆、延长开放时间等举措，更好满足公众暑期文化需求，提升博物馆服务效能。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
