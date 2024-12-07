累计产值突破100亿元！宁德时代洛阳基地项目产能释放与建设提速同频

近日晚间，位于洛阳市伊滨区的宁德时代洛阳基地灯火通明。塔吊旋转、泵车臂摆，数千名施工人员各尽其职，为三期四期工程“抢时间、赶进度”。在基地东侧的生产区，机械臂精准舞动，电池箱有序下线——边生产、边扩建的“热”与“火”，产能释放与建设提速同频，勾勒出项目加速奋进的图景。

作为宁德时代全球十三大生产基地之一，洛阳基地是洛阳紧盯新能源风口招引的“龙头工程”，按“灯塔+零碳”工厂标准分四期建设，全部投产后年产值近千亿元，将带动百余家配套企业集聚，成为洛阳打造千亿级新能源产业集群的核心引擎。

走进基地一期车间，机械运转声此起彼伏。“目前一期已建成3条电芯生产线、10条PACK生产线，累计产值突破100亿元！”现场负责人介绍，这里生产的麒麟电池采用宁德时代第三代CTP技术，支持整车1000公里续航和4C快充，已成为小米等热门车型的核心动力源，“产品供不应求，生产线24小时连轴转。”

二期项目的建设节奏同样紧凑。记者在现场看到，电芯厂房四段洁净车间施工已完成60%，设备安装调试正紧锣密鼓推进。“二期预计今年四季度投产，投产后将新增年产30GWh电芯产能，为洛阳新能源汽车产业链注入强劲动能。”项目建设指挥部联络员张林林说。

三期四期最热闹：塔吊林立、焊花飞溅、机械轰鸣，工人分三班昼夜赶工。“核心厂房主体建至35%，配套辅房基础施工过半，四期桩基施工基本完成。”洛阳工控新兴能源项目负责人段中梁指着施工图介绍。项目引入智慧管理系统、模块化施工，划网格“包片”管进度；高温天送清凉到施工一线、实施错峰作业，管理人员24小时值班，确保问题“发现即解决”。

问题不过夜，建设“零阻碍”。项目为啥这么快？答案藏在“服务”二字里。

“我们实行‘指挥部+专员’24小时跟踪，目标化、项目化、节点化管理，每周开调度会，现场能解决的当场拍板，需协调的限时督办，确保问题不过夜。”张林林说。周边道路拓宽、员工宿舍食堂收尾，当地还开通“项目服务直通车”，从手续到招工全程帮办，“企业只管抓建设、搞生产，其他事交给我们。”

随着一期满产、二期冲刺、三期四期攻坚，宁德时代洛阳基地的“磁吸效应”正持续释放。目前，已有十余家上下游配套企业签约落户伊滨，涵盖电池隔膜、结构件、物流运输等领域。“以前找供应商要跑全国，现在下楼就能谈合作。”一位入驻企业的负责人坦言，“产业链近了，成本降了，效率高了。”

“项目全部投产后，将带动洛阳新能源电池产业形成‘正极材料—结构件—电芯—PACK—回收’全产业链。”伊滨区相关负责人坦言，下一步将围绕宁德时代等龙头企业，持续完善“链长+专班”机制，推动更多优质项目落地，助力洛阳从新能源电池制造基地向新能源产业集群跃升。

夜色渐深，基地灯光愈发璀璨。塔吊探照灯、车间指示灯、工人安全帽头灯交织成“奋斗光海”。这里不仅是工厂的成长史，更是洛阳抢占新能源风口的注脚——当“洛阳速度”遇上产业风口，全球新能源电池产业高地正加速崛起。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭小爱 倪睿 文/图）