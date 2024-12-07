守护遗址安全！洛阳新天津桥桥墩变跨77米

支护模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土……7日，洛阳新天津桥建设现场机器轰鸣、热潮涌动，工人们避开午间酷热，在密密麻麻的钢架间穿梭，开启了一场与时间赛跑的项目建设攻坚战。

“6月底，我们提前一个月完成了224根桩基施工，正全力推进桥墩承台与墩柱的浇筑。”洛阳文保集团副总经理、新天津桥项目负责人余磊说，目前项目正按照既定时间节点，倒排工期、挂图作战，预计将于明年下半年建成。

历史上的天津桥，是隋唐洛阳城“七天建筑”中轴线的核心节点。2000年，考古人员在洛河畔的一次发掘，让千年以前的唐宋石堰与桥墩重见天日，锁定了天津桥遗址的核心坐标。

今天的新天津桥，连接隋唐洛阳城宫城区和里坊区，桥下是沉睡千年的大遗址，桥上是隋唐洛阳城的中轴线，可谓是重现盛世隋唐、串联古今风华的“关键一笔”。

地下遗址如何守护？古都中轴线怎样重现？行洪安全能否保障……无疑，这背后是对历史、生态的敬畏，更需要对匠心的追求和坚守。

在设计论证阶段，新天津桥设计团队就与文物部门充分沟通，确定了大桥走向、遗址方位，最终选择了“南北两侧桥墩变跨77米”的建设方案。

“桥墩变跨77米，是一个经过多方论证，并精细测量的数据。”余磊指着设计图说，从第一座桥墩到第二座桥墩中间，详细标注了遗址所处位置。77米的桥墩跨度既减少了河道桥墩数量，扩大了河流行洪能力，又完美避让了核心夯土区、历史地钉群、南沙舟北侧古石护岸。

这关键一“跨”， “舍”的是工程布局的惯性思维， “得”的是遗址的安然无恙，如同为地下遗址撑起一把“保护伞”，让一条穿越时空的隋唐洛阳城中轴线，在现代都市肌理中清晰重现。

“这是一桩‘细活儿’，从勘探到打桩，从墩基定位到混凝土配比，处处体现了‘保护优先’的理念。”项目施工监理王西厚说。开工时在遗址四周设置防护围栏，桥墩施工舍弃放坡开挖选择支护开挖，桥箱架设要选择预制构件、节段拼装等等，可以说把工匠精神渗透在施工的每一个细微之处。

洛阳市委十二届八次全会提出，要主打古都文化品牌，突出“盛世隋唐”IP，加快建设“1+3”高品质古都文化体验区。新天津桥牵一“线”而动全“城”，更肩负着激活文旅资源、塑造城市名片的重任。

沉稳的栗红色桥身，仿佛浸润了千年宫阙的朱漆；独特的龟背型墩座，既汲取古代石桥建设工艺，又承担着汛期的劈波导流；四座巍然耸立的阙楼，倒影摇曳于粼粼波光，有了“九天阊阖开宫殿”的恢弘意象……更好保持隋唐洛阳城中轴线的连贯性、空间形态的整体性、功能业态的延续性，期待天津桥以崭新面孔重回世人视线，再现隋唐洛阳城的恢弘格局。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）