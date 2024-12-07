8月18日报名截止！西工区今年第二批公益性岗位招聘41人

昨日，“西工区人民政府”官网发布《西工区2025年第二批公益性岗位招聘公告》，拟面向全市就业困难人员公开招聘公益性岗位人员41名。

西工区2025年第二批公益性岗位招聘公告

为促进就业困难人员就业工作，根据《洛阳市人力资源和社会保障局洛阳市财政局关于印发洛阳市公益性岗位开发管理实施细则的通知》(洛人社〔2020〕25号)，经研究，拟面向全市就业困难人员公开招聘公益性岗位人员41名。现就有关事宜公告如下：

一、招聘对象

公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内的就业困难人员、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。主要包括：

1.城镇零就业家庭成员;

2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员;

3.登记失业半年以上的长期失业人员;

4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生;

5.就业困难的被征地农民;

6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

二、聘用及待遇

(一)用工形式。公益性岗位实行“谁开发使用、谁负责管理”的工作机制，由用人单位对使用的公益性岗位人员进行培训、管理、考核等。

(二)安置期限。公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

(三)工作待遇。用人单位与从业人员签订《劳动合同》，按照相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。