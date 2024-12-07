99.71%！7月洛阳网“百姓呼声”回复率出炉

7月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9337条。其中，投诉类7338条、咨询类1533条、建议类466条；已回复帖子9310条，回复率为99.71%，比6月下降0.18个百分点。

在职能部门方面，诉求涉及政府职能部门43个，其中35个回复率为100%。 在县区政府方面，诉求涉及县区政府15个，回复率均为100%。 在公共服务行业方面，诉求涉及公共服务行业单位40个，其中35个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。7月共抽查"百姓呼声"帖子4500条，抽查结果显示，有4个单位共19条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县9条、涧西区7条、偃师区2条、伊川县1条。 7月"百姓呼声"未及时回复情况 职能部门 洛阳市市政设施管理中心：帖子总数42条，5条未回复 洛阳市自然资源和规划局：帖子总数34条，3条未回复 洛阳市税务局：帖子总数26条，3条未回复 洛阳市医疗保障局：帖子总数81条，2条未回复 洛阳市交通局：帖子总数57条，1条未回复 洛阳市文化广电和旅游局：帖子总数34条，1条未回复 洛阳市邮政管理局：帖子总数13条，1条未回复 洛阳市民政局：帖子总数7条，1条未回复 公共服务行业 洛阳文旅集团：帖子总数45条，4条未回复 中国邮政：帖子总数7条，3条未回复 农业银行：帖子总数3条，1条未回复 洛阳轨道交通集团：帖子总数47条，1条未回复 回复为0的单位： 太平洋财产保险公司(帖子总数1条) （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）