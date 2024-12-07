洛阳防汛应急响应由三级调整为四级

8月8日9时30分，洛阳市防汛抗旱指挥部发布通知，将市级防汛应急响应由三级调整为四级。

根据最新天气预报及气象走势分析，按照《洛阳市防汛应急预案》，经会商研判，洛阳市防指决定于8月8日9时30分将市级防汛三级应急响应调整为四级应急响应。 通知指出，近日洛阳市仍以降雨天气为主，部分地区有中到大雨，局地暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。各级各部门要克服麻痹思想，发扬连续作战精神，严格落实四级应急响应措施，继续做好气象监测预警、会商研判、指挥调度、隐患排查整治、队伍物资预置、值班值守和信息报送等工作，确保安全度汛。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)