“小网格”也能释放“大能量” “十大员”为民服务“零距离”

“大妈，腿疼好些了吗？阴雨天气要多注意。”昨日一大早，涧西区武汉路街道武汉路社区河柴01小区的微网格长郭占利拨通了居民金培英的电话，关切地询问老人身体状况。

“大妈，腿疼好些了吗？阴雨天气要多注意。”昨日一大早，涧西区武汉路街道武汉路社区河柴01小区的微网格长郭占利拨通了居民金培英的电话，关切地询问老人身体状况。

每天给微网格里的老人们打个“八点半平安电话”，已经成为郭占利的习惯。

“这是我们和老人之间的约定。没事时聊两句，知道这些独居老人是平安的、健康的，我们就放心了。”这样的“规定动作”，郭占利已经坚持了两个多月，“修水管、换灯泡、上门送药……老人有需要时，我们也能及时赶到。”

近年，涧西区为破解影响基层治理效能的难题，充分发挥网格在基层治理中“最小单元”作用，让“小网格”释放“大能量”。

“网格化是基层治理单元的细化，它带来的不只是工作对象的变化，更是治理理念的转变和工作方式的优化。”武汉路社区党委书记张静说，老旧小区怎么管，独居老人的生活如何保障，一度成为困扰社区治理的难题。

今年4月，该社区将网格优化为基础网格11个、专属网格3个。其中，作为试点小区，河柴01小区又被划分为“邻里微网格”16个，形成“社区—一般网格—小区—邻里微网格—党员中心户”的“新五级组织体系”。依托这一体系，居民关心的大事小情得到妥善解决，网格服务也延伸到了“最后一米”。

在张静看来，社区治理不能只是“单打独斗”，还必须拉大“朋友圈”，把各类主体有效凝聚起来。

“朋友圈”如何建立？武汉路社区深化“1+2+N”网格治理队伍建设，即每个网格配备专职网格长1名、兼职网格员和专业网格员2支队伍，联动在职党员、社会组织、爱心商家、志愿者N名，组成社区“网格治理联盟”。目前，武汉路社区“网格治理联盟”已超400人。

为了提升网格治理效能，该社区还引入公安、市场监管人员、城管、家庭医生、律师，以及水、电、气、暖和三大通信运营商等相关工作人员，组成“十大员”网格员队伍，进一步形成网格治理合力。

“咱们的网格员与我不是亲人胜似亲人，让我感受到家的温暖……”近日，一位独居老人给武汉路社区送来感谢信。

探索仍在继续。

武汉路社区从民生“小切口”入手，以“长藤结瓜”之势，建立独居老人每日联系走访制度，定期上门陪伴、传统节日慰问……一系列贴心服务让人倍感温暖。

“将持续在健全机制、强大功能上下功夫，以‘小网格’释放‘大能量’，真正把服务群众的‘最后一公里’变成‘零距离’。”谈及未来，张静感慨地说，“一切从群众利益出发，就能找到基层治理的最大公约数。”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 蒋莎蔓 文/图）