洛阳举行2025年少先队辅导员专业技能展示大赛

6日，我市举行2025年少先队辅导员专业技能展示大赛，来自全市各县区的42名校内外少先队辅导员参赛。 此次大赛由团市委牵头主办，旨在通过技能比拼、形象展示，进一步提升我市少先队辅导员政治素质和专业能力，推动全市少先队工作实现高质量发展。 此前，各县区通过技能展示活动，选拔出40余名优秀少先队辅导员参加此次市级大赛。大赛分为小学组、中学组和校外组3个组别，设置政治理论测试、红领巾主题宣讲、少先队活动案例展示、少先队工作情景处理模拟4个项目，参赛选手需逐一完成项目，进行现场比拼。 专家评审团结合选手各项表现进行打分，最终评选出特等奖13个、一等奖13个、二等奖16个。 据悉，我市还将从此次获奖选手中择优推荐，参加2025年河南省少先队辅导员专业技能展示活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)