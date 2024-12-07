洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳造血干细胞志愿捐献者血样采集活动持续开展
来源: 洛阳网 2025.08.08 08:33
　　近日，老城区红十字会开展造血干细胞志愿捐献者血样采集活动，以爱心点亮生命之光。

　　活动现场，老城区红十字会工作人员为志愿者讲解造血干细胞捐献的意义、程序及安全性，为15名志愿者采集血样并使其加入中国造血干细胞捐献者资料库。

　　值得一提的是，现场有两名年轻志愿者今年刚刚参加完高考，他们在长辈的感召下也加入了捐献队伍。

　　“我爸捐献造血干细胞快10年了，今天我终于够年龄了！”志愿者小潘挽起袖子，笑着看向身旁的父亲潘海龙。潘海龙是我市第22例配型成功的造血干细胞捐献志愿者。

　　现场，另一名“00后”女孩小杨也在父亲陪同下前来采集血样。(如图)小杨的父亲杨振亚是我市第5例配型成功的造血干细胞捐献志愿者。2009年，他捐献造血干细胞后，多年来一直投身于我市红十字三献志愿服务。他常说，人活一辈子，要做点特别有意义的事情，能为另一个人带来生的希望，很幸运、很自豪。

　　这幅父子、父女并肩填表的画面，引得工作人员连连称赞。

　　市红十字会有关负责人介绍，近年来“90后”“00后”志愿者逐渐增多，他们青春洋溢的脸庞，为公益事业注入了新鲜活力。

　　“看到年轻人踊跃参与，相信‘生命之光’会越点越亮。”该负责人说，自2003年我市开展造血干细胞捐献工作以来，全市累计采集造血干细胞血样入库6900多例，已有68位志愿者成功捐献，挽救了一个个濒危的生命和家庭。

　　采集室墙上“捐献造血干细胞，让爱延续生命奇迹”的标语熠熠生辉，正如志愿者小杨所说：“我们献出的不仅是血样，更是一份点亮黑暗的火种，爱心汇聚就能创造更多奇迹。”（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 余昌林 文/图）
