栾川县庙子镇东沟旅游示范带：借力过路客 发展慢旅行

两侧青山如黛，蜿蜒的生态伏牛一号旅游公路如玉带缠绕在山谷间。盛夏时节，不少自驾出行的游客经过栾川县庙子镇东沟时，会选择停下来歇歇脚，在山水间静享慢生活。

水上餐饮项目

东沟，是栾川县一条再普通不过的沟壑，也是一条峡谷旅游示范带。进入东沟后，您会发现别有洞天：驾车通过音乐公路时，道路会“演奏”悠扬的国歌；沿途的秀丽山水、饱含动漫元素的景观涂鸦，让游客拥有听觉、视觉双重享受，似乎这里的每一步都是游客心中的“诗和远方”。

停下车，您会发现惊喜远不止于此。

行至土门驿站，在9D球幕影厅，不少游客正在排队体验。体验过程中，游客仿佛穿越回侏罗纪时代，各类恐龙的生活状态尽收眼底，而风吹在脸上、水珠打在身上的沉浸式体验让人感觉既新奇又刺激。