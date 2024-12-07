加强会商研判 突出防范重点 全力以赴打好防汛救灾主动仗

按照省委、市委部署要求，昨日，我市召开防汛视频调度会，对全市防汛工作进行再安排、再部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。

按照省委、市委部署要求，昨日，我市召开防汛视频调度会，对全市防汛工作进行再安排、再部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。 按照省委、市委部署要求，昨日，我市召开防汛视频调度会，对全市防汛工作进行再安排、再部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。 据气象部门预报，未来一周我市降水整体呈现分散性、局地性特征，部分地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，防汛形势严峻。 潘开名指出，今年气象条件反常，降水时空分布不均，各级各相关部门要提高思想认识，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，全力以赴打好防汛救灾主动仗。要加强会商研判，密切监测天气变化趋势，及时向社会发布雨情、水情、汛情等信息，果断启动应急响应，严格落实响应措施，确保风险早发现、早报告、早处置。要突出防范重点，全力防范南部山区山洪和地质灾害及次生灾害风险，做好城区低洼积水点应急排涝，持续加大矿山、景区、涵洞等重点部位排查巡查力度，切实消除各类风险隐患。要做好群众转移安置工作，落实直达基层一线的预警“叫应”机制，加强安置点安全管理和生活服务，全力保障人民群众生命财产安全。要压紧压实防汛责任，严格执行24小时领导带班和防汛值班制度，统筹做好各类救援力量预置工作，确保全市安全度汛。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)