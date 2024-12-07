洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
从非遗体验到City Walk 洛阳暑期消费场景不断“上新”
来源: 洛阳网 2025.08.08 08:33
　　民宿非遗体验课堂、City Walk(城市漫步)慢生活体验……这个暑期，洛阳正以独特魅力吸引着来自四面八方的游客，好逛又好玩的多元化消费场景持续“上新”，释放出更多消费动能。

　　6日，位于洛邑古城的洛阳云华丽非遗艺术民宿举办了一场别开生面的“大唐风雅集会”，吸引了众多游客参与。

　　在现场，身穿汉服的游客相聚一堂，伴随着悠扬的古琴声，共同吟诵唐代诗人李白的经典诗句，瞬间让人“穿越”回千年前的盛唐。

　　之后的非遗体验环节，游客自己动手，点香、制作香片和香料饰品，体验了一回唐朝人的生活方式。“唐文化不应仅仅是博物馆里的文物或是历史课本上的记载，它更应该是一种可触摸、可体验、有温度的生活方式。”洛阳云华丽非遗艺术民宿主理人司薇介绍，“希望通过文化活化、非遗活态等创新方式，让洛阳厚重的历史文化以更加年轻、更有活力的面貌展现在世人面前。”

　　City Walk慢生活体验也受到当下年轻人的热捧。

　　广西小伙赵宇不是第一次来洛阳，和以往旅游略有不同的是，今年暑假，他选择了一条穿越老城区的City Walk路线——从洛邑古城出发，途经东大街、西大街，最终到达丽景门。在这条路线上，他不仅品尝了地道的水席、不翻汤、牛肉汤等洛阳特色美食，还深入体验了古城的历史韵味和文化底蕴。

　　“以前总是匆匆忙忙地游览景区，这次City Walk让我有机会放慢脚步，感受洛阳的魅力。”赵宇感慨，“古色古香的丽景门下一家家清新明亮的咖啡店，让人觉得洛阳真年轻。”

　　非遗体验也为传统旅游消费带来新变化。在洛邑古城附近的一家银器店内，各类银制品吸引游客驻足。“您摸摸看，这是用浮雕、做旧工艺打制的牡丹银手镯。”工艺师拿起一件银制品，只见牡丹花瓣灵动，造型惟妙惟肖。

　　7月底开业后，该店以古色古香风格俘获了年轻人的心。他们在这里挑选饰品、体验非遗文化、拍照留念，忙得不亦乐乎。

　　消费场景的不断创新与丰富是洛阳暑期消费“热”的核心。目前，“青春洛YOUNG缤纷夏日”暑期消费季活动正在进行，将持续至9月。我市依托重点商圈、商业街区、购物中心、景区等，围绕百货、餐饮等消费领域，谋划促消费活动106场，将通过线上线下全场景布局、全业态联动、全渠道共振，激发暑期消费市场活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 王晓航 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
