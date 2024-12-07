昨日，市长张玉杰走访服务中航光电等重点企业，并督导部分重点项目建设工作。

张玉杰走访服务重点企业并督导重点项目建设工作

问需于企倾心助企解难题促发展

紧盯节点强化保障提速项目建设

中航光电高端互连科技产业社区靓姿显现，正全力冲刺今年三季度建成投用。张玉杰详细了解企业生产经营、项目建设运营等情况，协调解决企业周边环境整治、道路改造等诉求。他表示，近年来，中航光电以创新为引领、以改革为抓手，积极抢占产业新风口，在优质存量上做大增量，为洛阳经济高质量发展作出了重要贡献。希望企业进一步发挥自身技术优势，主动关联高成长性赛道，拓展新能源汽车充电、智能网联等产品布局，着力延链补链强链，为洛阳产业发展增添新动能新活力。

在联东U谷科技产业社区，张玉杰到东超全息(河南)智能科技有限公司、河南废转宝再生资源科技发展有限公司，为企业的成果转化、场景应用等牵线搭桥，叮嘱相关部门要更加聚焦企业需求，建强孵化培育平台，精准出台支持政策，探索市场主导、政府引导的多元投融资模式，推动更多高成长性企业发展壮大。

洛阳华夏历史文明传承创新产业园建设提速，“女娲补天”“故国神游”等场馆进入主体施工阶段。张玉杰详细了解项目建设进展情况，对建设节点、要素保障等提出要求。他强调，要加强与华强方特集团对接沟通，科学优化施工方案，创新投资运营模式，接续推进项目二期规划设计、建设运营工作，确保项目早建成、早投用、早见效。

张玉杰还到地质大厦等项目及西工区人民西路、凯旋东路等处相关地块，详细了解项目建设运营和闲置土地盘活利用情况，协调解决项目推进中的难点堵点问题，强调要树牢市场思维、运营思维，准确把握年轻化消费特点，植入可持续运营业态，打造更高品质、更有特色、更具吸引力的精品工程。有关部门要强化协同配合，倒排时间节点，统筹做好土地、融资等要素保障，着力推动城市经济高质量发展。

陈功等参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)