洛阳拥有地方立法权近40年 共立改废地方性法规96部

从擦亮“国色天香”牡丹城市IP，到为母亲河伊洛河披上“法治护甲”；从守护象征“忠勇”的洛阳关林，到留住千年窑火“三彩”之光……近年来，市人大常委会以一部部饱含匠心、满载民意的良法，积极回应时代命题，生动诠释“以良法促发展、保善治”的立法创新实践。

从擦亮“国色天香”牡丹城市IP，到为母亲河伊洛河披上“法治护甲”；从守护象征“忠勇”的洛阳关林，到留住千年窑火“三彩”之光……近年来，市人大常委会以一部部饱含匠心、满载民意的良法，积极回应时代命题，生动诠释“以良法促发展、保善治”的立法创新实践。

1986年，洛阳成为全国首批拥有地方立法权的城市之一。近40年征程中，洛阳共立改废地方性法规96部，特别是近年，紧扣发展所需、民心所盼，坚持党性、人民性、科学性、创新性、有效性相统一，深入推进科学立法、民主立法、依法立法、创新立法，制定法规15部、修订9部、修改5部、废止6部，现行有效法规51部，为现代化洛阳建设筑牢坚实法治根基。

特色立法 擦亮古都“金名片”

千年古都，文化璀璨。如何以法治力量守护城市灵魂，激活发展动能？市人大常委会的答卷清晰而有力：聚焦市委中心大局，立足洛阳深厚文化底蕴，以特色立法擦亮古都“金名片”。

2023年，新一届市人大常委会履职伊始，便高效推动《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》落地生花。这部法规为牡丹文化保护与产业发展注入法治强心剂，迅速转化为实效：牡丹基因库扩容60%，让“花开花落二十日，一城之人皆若狂”的盛景常驻河洛。

《洛阳市二里头遗址保护条例》为二里头遗址划定保护红线；《洛阳市关林保护条例》助力关圣文化史迹申遗；《洛阳市伊洛河保护条例》守护“母亲河”碧水长流；《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》以创新条款护航千年窑火，为三彩艺术点燃法治薪火……法治，正成为洛阳文化传承创新与产业蓬勃发展的坚实底座。