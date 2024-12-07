《2024中国重要考古发现》出版 洛阳两项成果入选

洛报融媒记者7日从洛阳市考古研究院获悉，国家文物局主编的《2024中国重要考古发现》日前出版，该书收入2024年全国重要的考古发现38项，河南有3项入选，洛阳占两项，分别为七里河东周官营手工业作坊遗址与白草坡东汉陵园遗址。

洛报融媒记者7日从洛阳市考古研究院获悉，国家文物局主编的《2024中国重要考古发现》日前出版，该书收入2024年全国重要的考古发现38项，河南有3项入选，洛阳占两项，分别为七里河东周官营手工业作坊遗址与白草坡东汉陵园遗址。

七里河东周官营手工业作坊遗址出土钱范

七里河东周官营手工业作坊遗址位洛阳市涧西区黄河路以东、大明渠以南、涧河街以西，地处洛阳东周王城遗址内的中部偏西，西距东周王城西城墙约100米。2023年12月起，为配合项目建设，洛阳市考古研究院对该遗址进行了发掘，初步判断该遗址为一处包括管理机构、制作场所等环节的东周时期的官营手工业作坊遗址。

该遗址发现的重要建筑基址，特别是南组至少四进院落的建筑，形制类似瞿家屯东周宫殿，推测为作坊管理机构。西南角一组保存较好的窑、房遗迹(Y3、Y4、F2)，出土丰富“公”字陶量及瓦当、瓦钉陶模，应为官营制陶作坊遗存，填补了东周王城遗址考古发现的空白。建筑西侧及西南角灰坑(沟)出土了丰富的铸铜陶范和熔炉残块，其中的车马器、礼器、赵国“蔺”字圆足布等陶范，是东周铸铜手工业的重要发现。

该遗址位于东周王城西部，毗邻宫城，遗存分布规律，显然经过规划。此次发现为研究东周高等级聚落手工业布局、发展水平、管理模式及王城功能分区提供了重要资料，价值重大。

白草坡东汉陵园遗址（局部）

白草坡东汉陵园遗址位于洛阳市伊滨区庞村镇白草坡村，地处万安山北麓高坡和伊洛河谷地交接的前缘，位于洛南东汉帝陵核心区北部，总面积约85万平方米。2006年，洛阳市考古研究院在配合郑西高速铁路建设过程中对该遗址进行了首次发掘，部分揭露了陵园遗址东北部的院落式建筑。2014年，考古人员又进一步对陵园遗址进行了全面勘探，基本明确了陵园的整体范围和基本布局。2017年至今，洛阳市考古研究院在此进行了持续发掘，确认陵园内有5组相对独立的陵寝建筑，推测分别对应文献中记载的石殿、钟虡、寝殿、园省和园寺吏舍。

通过近年来的考古工作，该陵园构成要素和布局模式更加清晰，首次发现秦汉时期的钟虡遗址，在钟虡柱础石上发现“元嘉二年”(东汉桓帝年号)题记，结合其他资料初步判断白草坡陵园为东汉桓帝宣陵，这也是首次通过考古发掘工作确认东汉帝陵陵主归属，学术意义重大。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）