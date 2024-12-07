洛阳城市区普通高中第二次补充录取明日开始

今日，“洛阳市教育局”官微发布消息称，城市区普通高中第二次补录工作于8月8日-9日开展，部分学校仍有名额，有需要的学生及家长千万别错过了。

今日，“洛阳市教育局”官微发布消息称，城市区普通高中第二次补录工作于8月8日-9日开展，部分学校仍有名额，有需要的学生及家长千万别错过了。具体内容如下：

一、第二次补录对象

2025年参加普通高中招生考试并报考普通高中的考生，未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(448分)以上的学生。

二、补录志愿填报时间

2025年8月8日上午9:00—8月9日下午18:00。

三、补录志愿填报方式

考生可在补录时间登录河南省普通高中招生信息服务平台(http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码进行登录，点击“征求志愿”的下拉箭头选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”两个字)，点击“确定”按钮完成选择，再点击“保存”按钮完成填报。每个考生只能填报一个志愿。