洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

国家开发银行调研组来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.07 17:22
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

国家开发银行调研组来洛调研
谭炯率队 张玉杰参加

　　近日，国家开发银行调研组来洛调研大遗址保护、城市更新、产业发展等工作，就加强政银合作、支持地方经济发展进行交流。

　　国家开发银行党委副书记、行长谭炯率队来洛，国家开发银行政策研究部总经理吴频、社会民生业务部总经理武靖人、发展与规划部副总经理白青刚及国开行河南省分行行长吴振程，洛阳市领导张玉杰、潘开名等参加活动。

　　调研组一行到洛阳轴承集团股份有限公司，调研智能工厂项目建设、装备制造业高质量发展情况；到隋唐洛阳城国家遗址公园等处调研大遗址保护展示利用、文旅融合发展等情况；到洛阳火车站片区调研城市更新、片区改造情况，并围绕国开行与洛阳深化合作事宜进行对接交流。

　　调研组充分肯定了洛阳经济社会发展取得的新成效以及在产业发展、城市更新、文旅融合等方面的探索。调研组认为，洛阳文化底蕴深厚、产业基础坚实、创新动能澎湃，特别是近年来抢抓产业发展新赛道，积极推动传统产业转型升级，加快壮大风口产业集群，持续丰富文旅场景、培育融合业态、释放消费活力，经济运行保持稳中向好的态势。下一步，国家开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕服务国家经济重大中长期发展战略，立足职能定位、聚焦主责主业，积极对接洛阳发展所需，发挥政策性金融机构引领作用，在隋唐洛阳城保护展示、产业发展、城市提质等领域提供有力有效的金融支持，创新金融服务新模式，探索战略合作新路径，推动政银合作结出更多丰硕成果。

　　在洛期间，谭炯还到洛龙区调研了2025年生源地助学贷款发放工作，了解政策宣讲、办理流程、精准认定等情况，与办理贷款的大学生交流，听取意见建议。他强调，要继续加大政策宣讲力度，优化国家助学贷款发放流程，有效拓展助学贷款覆盖面，切实将这项惠民政策落到实处，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
        “都说小孩缺觉、睡不够，我家娃咋整宿整宿睡不着呢？”说起10岁女儿小然(化名)最近失眠这事儿，王女士显得...
  • ·“天下第一疼”破功！洛阳医生“组合拳”实现肛周手术无痛康复
  • ·孩子做完包皮手术 在家如何护理？
  • ·夏季如何科学管控血糖？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门遗址保护展示工程加快推进
  • 洛阳落实应急响应机制 积极应对本...
  • 市委召开专题会议 研究重点片区城...
  • 今年7月洛阳天气有多热？气象专家...
  • 江凌督导检查安全生产、防汛工作
  • 栾川县陶湾镇西沟村：油葵花海引...
  • 请注意防范！洛阳市气象台发布暴...
  • 洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒
  • 重点防范山洪、地质灾害！洛阳市...
  • 十二届市委第十轮巡察工作动员部...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育博物馆何时能对外开放？
    九号电动车无牌改装上路现象需要严查
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605