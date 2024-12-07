近日，国家开发银行调研组来洛调研大遗址保护、城市更新、产业发展等工作，就加强政银合作、支持地方经济发展进行交流。

国家开发银行调研组来洛调研

谭炯率队 张玉杰参加

近日，国家开发银行调研组来洛调研大遗址保护、城市更新、产业发展等工作，就加强政银合作、支持地方经济发展进行交流。

国家开发银行党委副书记、行长谭炯率队来洛，国家开发银行政策研究部总经理吴频、社会民生业务部总经理武靖人、发展与规划部副总经理白青刚及国开行河南省分行行长吴振程，洛阳市领导张玉杰、潘开名等参加活动。

调研组一行到洛阳轴承集团股份有限公司，调研智能工厂项目建设、装备制造业高质量发展情况；到隋唐洛阳城国家遗址公园等处调研大遗址保护展示利用、文旅融合发展等情况；到洛阳火车站片区调研城市更新、片区改造情况，并围绕国开行与洛阳深化合作事宜进行对接交流。

调研组充分肯定了洛阳经济社会发展取得的新成效以及在产业发展、城市更新、文旅融合等方面的探索。调研组认为，洛阳文化底蕴深厚、产业基础坚实、创新动能澎湃，特别是近年来抢抓产业发展新赛道，积极推动传统产业转型升级，加快壮大风口产业集群，持续丰富文旅场景、培育融合业态、释放消费活力，经济运行保持稳中向好的态势。下一步，国家开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕服务国家经济重大中长期发展战略，立足职能定位、聚焦主责主业，积极对接洛阳发展所需，发挥政策性金融机构引领作用，在隋唐洛阳城保护展示、产业发展、城市提质等领域提供有力有效的金融支持，创新金融服务新模式，探索战略合作新路径，推动政银合作结出更多丰硕成果。

在洛期间，谭炯还到洛龙区调研了2025年生源地助学贷款发放工作，了解政策宣讲、办理流程、精准认定等情况，与办理贷款的大学生交流，听取意见建议。他强调，要继续加大政策宣讲力度，优化国家助学贷款发放流程，有效拓展助学贷款覆盖面，切实将这项惠民政策落到实处，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)