7日，市委书记江凌到孟津区调研产业发展等工作，开展“学查改·以企观政服务企业大走访”活动。

昊华气体有限公司是国家重要的电子气体研发生产基地，产品主要应用于集成电路等领域，成功入选国务院国资委专项培育工程。江凌走进展厅，详细了解企业科技创新、经营管理、深化改革等情况，指出要深化股权多元化改革，加速关键核心技术国产化替代，积极推动企业上市，坚决守住安全底线，着力打造具有国际竞争力的科技领军企业。海惠新材料股份有限公司是一家专注于聚酯催化剂、锑基新材料等研发生产的国家级专精特新“小巨人”企业。江凌深入厂区，察看生产装置运行，了解行业发展趋势，指出要在巩固拓展传统优势基础上，以尾矿资源综合利用为突破口，大力发展循环经济，积极开辟发展新领域新赛道。

作为河南炼化百万吨乙烯项目的下游配套项目，九源新材料项目一期橡胶助剂联合装置已经投产，二期正在加快建设。在中央控制室，江凌听取石化产业链布局情况介绍，指出要发挥百万吨乙烯项目龙头带动作用，精准谋划实施延链补链强链项目，不断增强产业链供应链韧性和竞争力。孟津石化园区花苑路地块集中落地了一批新材料领域科技型中小企业，江凌实地察看园区基础设施配套和产业项目布局情况，指出要聚焦产业发展定位，大力招引与园区适配度高的高成长性企业，支持企业聚焦细分领域、关联风口赛道，加快实现做大做强。

江凌在调研中强调，要坚定不移大抓产业，进一步强化产业赛道意识，加快培育壮大风口产业集群，从根本上提升产业成长性和竞争力。要实实在在抓好项目，精准开展招商，做好要素保障，谋划实施更多带动性强、成长性好的产业项目。要真心实意服务企业，强化企业思维和服务意识，真正把作风建设成效体现到解决企业实际困难上来，打造良好的营商环境和产业生态。要坚决守住安全底线，时刻绷紧安全生产这根弦，切实把统筹发展和安全落到实处。

江凌还察看了王城大道(孟津区桂花大道至会盟大道段)提质改造情况，指出要强化系统思维，完善片区路网，优化交通组织，提升街区氛围，更好满足群众便捷出行需求。

王军、何武周等参加活动。