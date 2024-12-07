十二届市委第十轮巡察任务分工

根据市委部署，十二届市委第十轮巡察安排7个巡察组对市委办等9家单位开展常规巡察，对市发改委等3家单位开展巡察“回头看”，对养老服务领域开展专项巡察。

根据市委部署，十二届市委第十轮巡察安排7个巡察组对市委办等9家单位开展常规巡察，对市发改委等3家单位开展巡察"回头看"，对养老服务领域开展专项巡察。 按照"一次一授权"原则，经市委巡察工作领导小组研究，并报市委同意，决定授权刘军民、胡红霞、陆玉香、耿俊、张松敏、郑海龙、袁如豪等7名同志分别担任本轮巡察的市委巡察组组长，具体任务分工如下。 市委第一巡察组，组长刘军民，常规巡察市委办、市委机要保密局、市委政研室。 市委第二巡察组，组长胡红霞，常规巡察市政府办、市政府研究室(市政府发展研究中心)、市政府驻京联络处。 市委第三巡察组，组长陆玉香，常规巡察市委宣传部、市委网信办。 市委第四巡察组，组长耿俊，常规巡察洛阳交投集团。 市委第五巡察组，组长张松敏，对市发改委、市医保局开展巡察"回头看"。 市委第六巡察组，组长郑海龙，对市人社局开展巡察"回头看"。 市委第七巡察组，组长袁如豪，聚焦养老服务领域，对市民政局养老服务有关职能落实情况开展专项巡察，根据实际情况延伸至相关部门。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 杨君君 田梦)