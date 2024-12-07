2025年度洛阳市级重点实验室启动补充申报

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，根据工作需要，2025年度洛阳市市级重点实验室启动补充申报工作。

洛阳市级重点实验室以基础研究和应用基础研究为主，结合应用开发研究，构建知识创新体系和科技实验研究体系，是洛阳科技创新体系的重要组成部分。

申报条件包括：研究发展方向符合洛阳经济与科技优先发展领域，与洛阳经济社会发展关系密切；依托单位有较完善的管理办法和规章制度，能为重点实验室提供必要的技术支撑、后勤保障及一定的运行保障经费等；有学术水平较高、学风严谨、开拓创新精神强的学术带头人2人以上；研究队伍结构合理，固定研究人员不少于10人，其中高级职称人数不低于20%；已经具备一定规模的科研实验条件和工作基础，其中实验室面积300平方米以上；拥有的科研仪器设备基本能满足科研实验的要求，其总值300万元以上，等等。

申报主体为高校的，主管部门为学校科研处；其他申报单位主管部门为所在县区科技管理部门。各主管部门须于8月15日前将相关申报材料报送至洛阳市民之家2楼D区综合受理窗口。咨询电话：63932963。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）