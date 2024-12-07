请注意防范！洛阳市气象台发布暴雨黄色预警

洛阳市气象台8月7日14时33分发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作。

2.学校、幼儿园可提前或推迟上下学时间，确保学生、幼儿安全。

3.驾车出行要确保刹车、转向、雨刷等部件安全有效，遇到积水较深的路段，不要贸然涉水通过，车辆在涉水行驶中熄火，应在水位上涨前快速撤离，不要在车内等待救援。

4.行人要远离建筑工地临时围墙及建在山坡上的围墙等，警惕井盖、下水道、排污井，避开垂落的电线，不要触摸路灯灯杆或信号灯灯杆，避免漏电，不要在树下避雨。

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

延伸阅读：立秋

今日13时52分，立秋。

我国古人将立秋分为三候：一候凉风至，二候白露生，三候寒蝉鸣。立秋前五日，风吹过脸庞，有了丝丝凉意，暑热已经没有原来那么张狂了；又过五日，由于昼夜温差拉大，地表水蒸气在低温下凝结，早晨会产生雾气，所以叫白露生；再五日，秋蝉感觉到阴气上升、昼热夜凉，于是争相嘶鸣，但一日比一日减弱。秋蝉，也叫“寒蝉”“暮蝉”，其叫声提示天气真的开始变凉。

立秋后，距离出伏还有几天？三伏中的末伏始于立秋后的第一个庚日(我国古代历法的“干支纪日法”)，并持续10天。今年立秋后的第一个庚日是8月9日(庚戌日)，因此，8月9日至18日为末伏时间，这也意味着8月19日正式出伏。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）