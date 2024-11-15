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@2025高考考生和家长，请收好这个“防诈锦囊”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.10 17:51
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　　高考已经落幕，一些不法分子也蠢蠢欲动，企图利用考生和家长的急切心理实施诈骗。这两天，我市就有考生家长收到了涉高考诈骗信息。

　　10日，记者采访了公安机关民警，为广大考生和家长揭秘常见的高考诈骗套路，送上“防诈锦囊”，希望大家提高警惕，守护好自己的财产安全。

　　高考还未结束，电信网络诈骗已经袭来

　　9日上午，洛阳市公安局西工分局民警在洛阳市实验中学东校区考点护航高考时，走进家长等候区进行反诈宣传，有家长上前求助咨询。这名家长称，她在8日晚上收到了“河南省教育考试院”的短信，疑似诈骗信息。

　　“经查看，这名家长收到信息内容为‘同学你好！AI监考发现你在6月7日的数学考试中有斜视偷看附近考生答题卡的行为，成绩记为0分，请认真对待后续考试，如有疑问请致电’。”民警姚媛说，这是一条明显的诈骗短信，教育主管部门和招考机构不会向考生发送此类信息。

　　记者查询了解到，高考期间，不少地方的考生家长也收到了类似内容的短信。多地警方和教育考试院也发出提醒，告知广大家长和考生这是典型的诈骗短信，教育主管部门和招考机构不会向考生发送此类信息。请各位考生及家长注意妥善保管好个人信息，不要轻易回复此类可疑短信，更不要点击短信中的链接或拨打相关电话，谨防个人信息泄露导致财产损失。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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