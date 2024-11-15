洛轴集团与郑州交发集团、洛阳交投集团签约

6月10日，中国标准地铁轴承研讨会暨洛阳地铁装用洛轴轴承25万公里运用总结会在洛轴集团举行。

6月10日，中国标准地铁轴承研讨会暨洛阳地铁装用洛轴轴承25万公里运用总结会在洛轴集团举行。 6月10日，中国标准地铁轴承研讨会暨洛阳地铁装用洛轴轴承25万公里运用总结会在洛轴集团举行。 会上，郑州交通发展投资集团、洛阳交通投资集团、洛阳轴承集团签署战略合作协议。三方将本着“立足长远、优势互补、合作共赢、共同发展”的原则，充分发挥各自在行业影响、科研开发、装备制造、市场经营等方面优势，建立轨道交通车辆轴承开发合作联盟，在轨道交通车辆轴承研发、轴承试验分析、轴承检修和再制造以及应用方面进行合作，加快推进轨道交通车辆用轴承的国产化进程。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图)