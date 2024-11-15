洛阳发布最新公告 将暂停受理汽车置换更新补贴申请

今日，洛阳市商务局官网发布《关于暂停受理2025年洛阳市汽车置换更新补贴申请的公告》称，洛阳市本轮汽车置换更新补贴资金即将使用完毕，全市2025年汽车置换更新系统将于2025年6月12日24:00停止受理补贴申请业务，请消费者在截止时间前按要求提交补贴申请。

今日，洛阳市商务局官网发布《关于暂停受理2025年洛阳市汽车置换更新补贴申请的公告》称，洛阳市本轮汽车置换更新补贴资金即将使用完毕，全市2025年汽车置换更新系统将于2025年6月12日24:00停止受理补贴申请业务，请消费者在截止时间前按要求提交补贴申请。具体内容如下：

关于暂停受理2025年洛阳市汽车置换更新补贴申请的公告

广大消费者：

根据《河南省汽车置换更新补贴实施细则(2025)》(豫商运〔2025〕6号)要求，按照“先到先得、资金用完为止”原则，洛阳市本轮汽车置换更新补贴资金即将使用完毕。全市2025年汽车置换更新系统将于2025年6月12日24:00停止受理补贴申请业务，请消费者在截止时间前按要求提交补贴申请。转让旧车及购买新车手续时间均需在2025年6月12日24:00前完成，其中旧车手续以《二手车销售统一发票》上载明的开票日期和《机动车登记证书》的登记日期为准，新车手续以《机动车销售统一发票》上载明的开票日期和《机动车行驶证》上载明的登记日期为准。

请已提交申请的消费者及时在云闪付平台上关注审核进度，因资料有误造成退回的最迟于2025年9月1日18:00前完成资料补正工作，逾期未完成补正的视为放弃补贴。

后续汽车置换更新政策若有调整，将通过官方渠道另行公告。请持续关注洛阳市商务局网站获取最新动态。

特此公告。

2025年6月10日

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