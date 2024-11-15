洛阳这张地图，即将刷屏！

你会不会突然地出现，

在洛阳街角的咖啡店。

自洛YOUNG小店扶持计划开展以来，

洛阳一批富有特色的咖啡店亮相大众视野，

或文艺，或新潮，自成风格，香气迷人。

聊天、工作、约会、放空…

咖啡店成了洛阳人最chill的“奇遇地”。

一杯有心意的好咖啡，

传递着一座城市的温度与底蕴。

品过第一口微苦，

好咖啡层次分明，余味醇香。

穿过千年的沧桑，

古都洛阳正年轻，蓬勃生长。

品一杯咖啡，看一方洛阳。

被古都“咖迷”催促多日的

洛阳首张“咖啡地图”超前剧透来了

我们有点紧张，有点期待，

希望在洛阳很久的你，初次来洛阳的你

喝咖啡不用费劲，随心挑一杯就很美

请收下——

《洛阳咖啡地图超前剧透＋商家招募》

洛阳首张咖啡地图由洛阳市委宣传部、市委网信办、团市委、市文广旅局、市商务局、洛阳文旅集团指导，洛阳日报社、洛阳广播电视台支持，“一码游洛阳”平台策划主办，将精心挑选洛阳6-10家优质咖啡店铺，以咖啡串联起洛阳Citywalk路线，全城限量发售。

有了这张咖啡地图，你可以：

从岁月静好的西苑公园到玩转穿越的洛邑古城，再到辉煌壮丽的应天门，跟随有品位的咖啡小店“慢”游古都，随心尝遍咖味。

低价畅喝多家优质咖啡，创意特调、风味果咖、醇香拿铁…你喜欢的味道这里都有。

地图还将附送可爱贴纸和折扣卡，活动期内你可五折购买店铺内参与折扣活动的产品。

咖啡地图折扣卡示意图(仅供参考)

目前，我们经过前期调研，已收录5家品质咖啡店，一起看看吧！(其余仍在招募中)：

一口惊喜，神奇洛阳在这里

01.Amazing Coffee

地址| 涧西区周山大道与西苑路交叉口

顾名思义，在Amazing Coffee，你能遇见惊喜。店铺距离西苑公园不远，爱松弛的人喜欢先逛公园，逛累了就寻一隅安放身心。

这家咖啡店如它的名字一般，充满文艺气息，店内各种画作、雕塑、摆件，彰显着店主小姐姐的独特品味。

除了店内风格带给人惊喜，这里的特调咖啡也是一绝，招牌“酸嘢之味”将青芒、酸木瓜提取液与咖啡融合，层次感强，清爽酸香，喝上一口，相信你也会忍不住说：Amazing！

国风甜品＋咖啡，主打混搭

02.万锦一白下午茶

地址| 老城区洛邑古城景区内6号楼1楼

这家咖啡店主打“新中式”风格，是闹中取静，夏日纳凉的绝美茶咖打卡地。

整体装潢雅致有韵味，绿植与灰岩映衬，庭前树影摇曳，适合发呆放空，也适合聚会谈天。

这里的甜品和洛阳文化结合得很紧密，牡丹慕斯、天堂慕斯、唐菓子…点上一份，配上咖啡，混搭口感让人惊艳。

温暖小清新，好喝又出片

03.之间咖啡

地址| 洛龙区龙门大道与太康路交叉口

之间咖啡有种能让人放松下来的温暖气质，简约复古调的房间被清爽的绿植花草包围，晴天坐在室内喝咖啡，看光影斜斜洒进屋内，什么都不想，什么都不问，惬意得让人像回到家里。

店主姐姐很有生活情趣，雅致的插画、梦幻的莫奈花墙…都藏着一个热爱生活的人的小巧思。

在这里，你可以喝茶，也可以饮咖，不问琐事，自由自在，谈天说地，坦率可爱。

国风茶咖，大隐隐于市

04.十茶九咖

地址| 西工区唐宫路与解放路交叉口

藏在闹市街区里，不争不抢，恬静淡然，当你想找个地儿发呆放空，十茶九咖是不错的选择。

店里的茶和咖啡都各有特色，茶有荷钱茶、野薄荷、牡丹白茶等，养生又别具风味，咖啡推荐椰乳拿铁，醇厚丝滑又不过分甜。

店里还有一面特殊的“心愿墙”，“多赚钱，少生气”“高考顺利”“愿世界和平”…又暖又感动！

中式美学拉满，还有好咖啡

05.门屿咖啡

地址| 西工区凯旋东路街道长乐街

门屿咖啡位于洛阳一条名字很浪漫的街道——长乐街，长乐长安，平安喜乐。

店内主打怀旧复古风，空间不算大却很美，阳光透进来，窗外草木掩映古色古香风景，格调感十足。

店铺与应天门离得很近，坐在店里饮咖，时常能看到身穿汉服的女孩子走过，格外养眼。夜幕降临，边吹风边赏应天门瑰丽夜景，一个字，绝！

如果你是有着“咖啡梦”的店主，

抑或是咖啡届的老喝家，

欢迎评论区留言，聊聊你爱的那家咖啡店！

你们的建议我们将会认真考虑或采纳，

我们一起，把这张地图做得有新意又有心意！

更多咖啡店铺合作伙伴持续招募中…招募品类：咖啡饮品

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