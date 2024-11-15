洛阳基地入选新一批国家骨干冷链物流基地建设名单 我省入选总数达到5个

6月9日，记者获悉，国家发展改革委近日发布新一批国家骨干冷链物流基地建设名单，共有19个基地入选，我省洛阳国家骨干冷链物流基地上榜。

本报讯 (记者 宋敏) 6月9日，记者获悉，国家发展改革委近日发布新一批国家骨干冷链物流基地建设名单，共有19个基地入选，我省洛阳国家骨干冷链物流基地上榜。截至目前，我省已有郑州、商丘、新乡、漯河、洛阳5个基地入选国家骨干冷链物流基地建设名单，数量居全国前列。

据了解，洛阳国家骨干冷链物流基地由(宜阳)综合冷链物流片区和(汝阳)智慧冷链物流片区组成，现有大张食品工业园、中基华夏医药物流园等园区的冷库库容31万立方米，汝阳智慧冷链物流园已开工建设，建成后将新增10万立方米冷库库容。

洛阳作为豫西地区唯一的国家骨干冷链物流基地，可增强对三门峡、济源、焦作等周边地区的辐射力，助力当地优质农产品、加工食品等消费品快速打入周边地区市场，促进区域间经济合作与交流。

洛阳市发展改革委有关负责人表示，随着被纳入国家骨干冷链物流基地建设名单，洛阳基地将吸引农产品加工、食品制造、医药销售、电商配送等行业上下游企业集聚，形成产业集群，进一步延伸农业产业链、提升价值链。此外，通过优化全市冷库布局建设，加强食品产业供应链各环节的协同管理，有利于保障食品在运输、储存、加工、交易全过程的安全与品质。“我们将紧盯国家、省市物流业发展政策导向，打造与现代化洛阳建设相匹配的现代物流运行体系，积极探索发展‘基地+产业’模式，推动冷链基地与产业、城市、空间融合发展。”该负责人说。

截至目前，国家发展改革委已累计发布5批国家骨干冷链物流基地建设名单，我省列入国家布局范围的5个骨干冷链物流基地已全部被纳入国家建设名单。这些基地在健全冷链物流网络、满足居民消费需求、引领冷链物流数字化绿色化转型发展等方面，具有良好示范带动作用。

“2024年年底，我省在全省范围内也开展了10个省级骨干冷链物流基地布局工作，当前，以国家骨干冷链物流基地为组织核心、省级骨干冷链物流基地为基础支撑的骨干冷链物流设施网络基本构建形成。”省发展改革委有关负责人说，下一步，将高质量推进骨干冷链物流基地建设，“以点带面”不断提升冷链物流体系规模化、集约化、组织化、网络化运行水平，有效提升冷链产品价值链，支撑城乡居民消费提档升级。①