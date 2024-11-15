房子网签备案怎么查询？具体流程看这里

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我想查询自己购买的商品房有没有正常备案，请问怎么查询？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我想查询自己购买的商品房有没有正常备案，请问怎么查询？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我想查询自己购买的商品房有没有正常备案，请问怎么查询？
洛阳市住房保障和房产服务中心回复：接到您反映的问题后，我中心立即安排工作人员了解此事，经核查：
1.在我中心首页“我要查”板块查询签约信息，请输入正确的合同编号和查询密码，点击查询，就会显示查询结果。(备注：为确保个人信息安全，开发企业在办理网签备案时会设置查询密码，如不知道密码可咨询开发企业。)
2.查询第二种途径：支付宝→豫事办(选择洛阳市)→服务随行→住建服务→不动产管理→选择相应的查询栏目，输入您的姓名、身份证号和合同编号，就能查询。
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