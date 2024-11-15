线上购买家电补贴无法申领？洛阳市商务局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近打算买电器，发现线上购物平台上的家电补贴无法申领，是何原因？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近打算买电器，发现线上购物平台上的家电补贴无法申领，是何原因？

洛阳市商务局回复：全省家电、数码以旧换新线上平台筛选、领券使用均由省商务厅统一负责，除郑州外其他地市没有相关权限开通线上活动。按照“先到先得、资金用完为止”原则，部分渠道补贴资金已使用完毕，已暂停补贴券申领，如有活动开展的进一步消息我们将在主流媒体进行宣传。

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