线上购买家电补贴无法申领？洛阳市商务局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近打算买电器，发现线上购物平台上的家电补贴无法申领，是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近打算买电器，发现线上购物平台上的家电补贴无法申领，是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近打算买电器，发现线上购物平台上的家电补贴无法申领，是何原因？
洛阳市商务局回复：全省家电、数码以旧换新线上平台筛选、领券使用均由省商务厅统一负责，除郑州外其他地市没有相关权限开通线上活动。按照“先到先得、资金用完为止”原则，部分渠道补贴资金已使用完毕，已暂停补贴券申领，如有活动开展的进一步消息我们将在主流媒体进行宣传。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605