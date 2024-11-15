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@2025年应届高考生 洛阳多家景区推出免门票活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 隋唐洛阳城 2025.06.10 09:59
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　　@所有应届高考生，保存好你们的准考证，有大用处！

　　隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山等洛阳多家景区对2025年应届高考生免门票了，还有宜人坊民宿半价住等特惠福利。

　　隋唐洛阳城景区

　　2025年6月9日至8月31日，全国应届高考生持本人“2025普通高等学校招生全国统一考试准考证”原件，与身份证比对一致，即可免门票游玩隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)。

　　营业时间：9:00至22:30(22:00停止检票)

　　亮化时间：19:30至23:30

　　咨询电话：0379-65063201(应天门)、0379-61109905(明堂天堂)、0379-60658081(九洲池)

　　龙潭大峡谷景区

　　2025年6月10日至8月31日，2025年应届中、高考生凭本人准考证及身份证原件，免景区门票。

　　注：以上免票游客需购买5元/人保险。

　　营业时间：7:30至17:30(17:00以后停止检票)

　　咨询电话：0379-69721188

　　荆紫仙山景区

　　2025年6月10日至6月15日，应届高考生凭本人准考证及身份证原件，免景区门票+游船票。

　　2025年6月16日至8月31日，应届中、高考生凭本人准考证及身份证原件，免景区门票+索道票。

　　注：以上免票游客均需购买5元/人保险。

　　营业时间：7:30至17:30(16:30以后停止检票)

　　咨询电话：0379-69765763、0379-69765765

　　宜人坊民宿

　　2025年6月6日至9月10日，宜人坊民宿特别推出“高考学子特惠房”，凡住宿游客凭本人准考证享宜人坊民宿指定房型门市价半价的优惠。

　　活动地点：东方博物馆之都研学营地一期

　　洛阳东方博物馆之都研学营地
[ 责任编辑：潘亮 ]
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