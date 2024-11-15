@2025年应届高考生 洛阳多家景区推出免门票活动

隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山等洛阳多家景区对2025年应届高考生免门票了，还有宜人坊民宿半价住等特惠福利。

隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山等洛阳多家景区对2025年应届高考生免门票了，还有宜人坊民宿半价住等特惠福利。 @所有应届高考生，保存好你们的准考证，有大用处！ 隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山等洛阳多家景区对2025年应届高考生免门票了，还有宜人坊民宿半价住等特惠福利。 隋唐洛阳城景区 2025年6月9日至8月31日，全国应届高考生持本人“2025普通高等学校招生全国统一考试准考证”原件，与身份证比对一致，即可免门票游玩隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)。 营业时间：9:00至22:30(22:00停止检票) 亮化时间：19:30至23:30 咨询电话：0379-65063201(应天门)、0379-61109905(明堂天堂)、0379-60658081(九洲池) 龙潭大峡谷景区 2025年6月10日至8月31日，2025年应届中、高考生凭本人准考证及身份证原件，免景区门票。 注：以上免票游客需购买5元/人保险。 营业时间：7:30至17:30(17:00以后停止检票) 咨询电话：0379-69721188 荆紫仙山景区 2025年6月10日至6月15日，应届高考生凭本人准考证及身份证原件，免景区门票+游船票。 2025年6月16日至8月31日，应届中、高考生凭本人准考证及身份证原件，免景区门票+索道票。 注：以上免票游客均需购买5元/人保险。 营业时间：7:30至17:30(16:30以后停止检票) 咨询电话：0379-69765763、0379-69765765 宜人坊民宿 2025年6月6日至9月10日，宜人坊民宿特别推出“高考学子特惠房”，凡住宿游客凭本人准考证享宜人坊民宿指定房型门市价半价的优惠。 活动地点：东方博物馆之都研学营地一期 洛阳东方博物馆之都研学营地