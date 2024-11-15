洛阳“牛芯片”助力种业振兴

记者从洛阳国晟投资控股集团有限公司获悉，其下属城乡建投洛瑞牧业培育的18头种公牛日前通过国家“特级认证”，再次刷新洛阳种业“成绩单”，标志着洛阳在“牛芯片”自主培育领域迈出关键一步，为我市畜牧业高质量发展提供硬核支撑。

记者从洛阳国晟投资控股集团有限公司获悉，其下属城乡建投洛瑞牧业培育的18头种公牛日前通过国家“特级认证”，再次刷新洛阳种业“成绩单”，标志着洛阳在“牛芯片”自主培育领域迈出关键一步，为我市畜牧业高质量发展提供硬核支撑。

此次通过验收的18头种公牛包括华西牛、西门塔尔牛、夏洛来牛、利木赞牛、安格斯牛等五大优质品种，其体型外貌、遗传品质等核心指标均达国家标准。洛瑞牧业采用德国进口冻精生产设备，建立全流程数字化管理体系，从饲喂环境到防疫措施均可实现精准管控。尤其是华西牛种公牛的培育工作，依托我国自主知识产权品种，打破国外种源依赖，为后续胚胎移植等扩繁技术奠定了坚实基础。

作为国家级种公牛站，洛瑞牧业近年持续发力种质创新：2023年在新增种公牛中首次引入华西牛，2025年59头种公牛入选全国存栏名单，占全国总量的1.78%；通过基因组测序、后裔测定等技术，推动种公牛冻精活力超过90%。此次认证的种公牛兼具生长速度快、抗逆性强等特性，将助力洛阳肉牛产业升级。

洛阳作为全省“秸秆变肉”工程重点区域，2024年肉牛存栏量突破30万头。“从买种到‘造芯’，洛瑞牧业的实践印证了洛阳走科技强牧路径的正确性。”国晟集团相关负责人说，洛瑞牧业的种源突破，将直接带动本地养殖产业提质增效，助力我市畜牧行业创新探索“种—养—加”全链条发展新模式，为乡村振兴注入更强劲的动能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)