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善从存量挖增量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.06.10 08:35
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　　洛阳千亿级光电产业集群崛起提速！

　　日前，中航光电民机与工业互连产业园正式落成投产，这个投资16.98亿元的产业园，可年产4200余万套高端连接器，预计年新增产值26.6亿元，并带动本地近400家供应商协同发展。两年投产两个产业园，加上在建的科技产业社区，这个年收入200多亿元的头部企业，在洛阳增资扩张亮眼，是我市在存量上做增量的成功范例。

　　寻求增量、提高质量，是推动高质量发展取得新进展新突破的内在要求。习近平总书记强调：“要牢牢扭住自主创新这个‘牛鼻子’，在巩固存量、拓展增量、延伸产业链、提高附加值上下功夫。”像中航光电这样的“200亿+”企业，国内互连行业龙头，地道的洛阳本土光电产业链链主，无论是培育壮大新兴产业，还是超前布局建设未来产业，或是运用先进技术赋能传统产业转型升级，它所带来的发展增量是非常可观的。

　　增量不是凭空产生的，增量有时就藏在存量里。盘活存量，就有迭代和生长，就会催生增量、激活变量、提高质量。作为老工业基地，洛阳产业家底厚，在存量上做增量有很大优势。近年来，我市聚焦“四新一装备”，选定47家重点支持优质存量企业，发力重点支持事项，用招商引资的力度来抓存量的扩张，推动“老企业”焕发新活力、“老产业”形成新动能。从北京利尔因“营商环境、产业链、人才、政策诸多方面优势明显”而将总部迁洛，到将优质地块“腾笼换鸟”给中航光电增资扩产，再到减税降费支持新强联建成精密零部件项目，一个个存量扩张的背后，是招商引资的方式转变，是服务企业的理念之变。

　　说到底，善从存量挖增量，改变的是固有思维，破除的是招商内卷，比拼的是服务企业，考验的是营商环境。年初，杭州“六小龙”出圈，引发各地对营商环境的反思和追问，其中网友的一句话令人印象深刻——“把自己的脚放在企业的鞋里”。抓存量扩张，要站在企业角度，先企业一步看到问题，更好地为企业解决问题，打造企业成长的安心港湾，这是我们要练就的基本功。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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