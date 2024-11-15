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洛龙区今年首批就业见习岗位公布 33家用人单位拟提供671个岗位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.10 08:35
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　　昨日，洛龙区今年首批就业见习岗位公布，33家用人单位拟提供671个就业见习岗位。

　　就业见习是指经人社部门批准设立的就业见习单位，通过开发一定数量的见习岗位、提供一定期限的岗位锻炼，帮助高校毕业生等青年积累实践经验、增强就业能力的一项就业促进措施。见习期间，见习单位将为见习人员按时足额发放基本生活费(不低于当地失业保险金标准)，并购买人身意外伤害保险。

扫码查看见习岗位具体信息

　　洛龙区今年首批就业见习岗位涉及设计、教师、行政、人事、运营、财务等，部分岗位专业不限。见习时间一般为3至6个月，见习待遇最高5000元/月。

　　就业见习岗位主要针对离校2年内未就业高校毕业生和16岁至24岁登记失业青年。本次人员招募将采用符合条件人员主动报名与见习单位自主招募相结合的方式进行，有意愿者可根据就业见习工作规定、结合见习单位岗位需求，自愿联系见习单位报名参加。如有疑问可拨打65156616咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 马燕)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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