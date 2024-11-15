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填补矿山装备行业标准空白！中信重工主导制定的7项团体标准发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.10 08:16
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　　填补矿山装备行业标准空白，彰显“洛阳智造”硬实力！

　　近日，由中信重工主导制定的7项绿色设计产品评价团体标准正式发布，涵盖矿山核心装备，将于2025年8月1日起实施。

　　这7项团体标准，是中国机械工业联合会近期推出的13项团体标准中的核心部分，均从资源属性、能源属性、环境属性和产品属性四大维度进行科学评价，旨在推动矿山装备全生命周期绿色化。

　　“在绿色转型浪潮中，中信重工再立新功。”中信重工相关负责人介绍，此次标准覆盖矿用磨机、旋回破碎机、圆锥破碎机、辊压机、高压辊磨机、矿渣立磨、矿井提升机、立式搅拌磨和回转窑等关键设备，全面填补了矿山装备行业标准空白，引领产业低碳转型。

　　该负责人坦言，这些标准的出台，不仅固化了中信重工多年积累的创新成果，更是对国家“双碳”目标的直接响应。实施后，将极大提高市场对中信重工绿色制造品牌的认可度，提升产品在国内外市场的竞争力，为“洛阳智造”树立标杆。

　　团体标准作为国家标准的补充，在市场创新需求中扮演关键角色。在缺乏相关国家标准和行业标准的情况下，中信重工以更严苛的标准引领产业升级。

　　中国机械工业联合会相关负责人坦言，团体标准旨在填补空白，鼓励“严于国标行标”的模式。中信重工主导制定的团体标准不仅符合国际环保趋势，还通过资源节约和能源优化，助力企业降本增效，推动矿山装备行业向低碳、智能方向跨越。

　　中信重工的标准化建设成果是其技术实力的缩影。近年来，该企业主持参与标准立项30余项、发布实施20余项，展现出洛阳制造业的深厚积淀。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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