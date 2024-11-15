践行“两个至上” 守牢安全底线 为经济社会高质量发展保驾护航——访市应急管理局党委书记、局长马怀庆

“习近平总书记在河南考察时强调‘扎扎实实加强社会治理’‘盯牢风险隐患排查和治理’，并对防汛抗洪工作提出明确要求，为我们进一步做好应急管理工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，市应急管理局党委书记、局长马怀庆在接受洛报融媒记者专访时表示，全市应急管理系统将把学习宣传贯彻总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要任务，聚焦“两高四着力”，突出抓基层、强基础、固根本，扎实做好安全生产查险除患、夏季防汛防涝、防灾救灾等各项工作，确保安全监管全方位、无盲区，确保应急管理工作纵向到底、横向到边，不断提高应急管理体系和能力现代化水平，为洛阳经济社会高质量发展保驾护航。

防汛演练提升应急能力(资料图片)

“习近平总书记在河南考察时强调‘扎扎实实加强社会治理’‘盯牢风险隐患排查和治理’，并对防汛抗洪工作提出明确要求，为我们进一步做好应急管理工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，市应急管理局党委书记、局长马怀庆在接受洛报融媒记者专访时表示，全市应急管理系统将把学习宣传贯彻总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要任务，聚焦“两高四着力”，突出抓基层、强基础、固根本，扎实做好安全生产查险除患、夏季防汛防涝、防灾救灾等各项工作，确保安全监管全方位、无盲区，确保应急管理工作纵向到底、横向到边，不断提高应急管理体系和能力现代化水平，为洛阳经济社会高质量发展保驾护航。

坚持以高水平安全保障高质量发展。坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，以高度的政治自觉、行动自觉落实落细安全生产措施，牢牢守住安全生产底线红线。贯彻“两个坚持、三个转变”理念，强化统筹协调，强化措施落实，强化责任担当，健全安全生产制度，抓实人防、物防、技防措施，充实加强应急队伍建设，以实战化要求进行应急演练和救援准备，进一步提升防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。

坚持以高水平监管推动高效能治理。牢固树立“隐患即事故”理念，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，持续深化全市安全生产隐患“大排查”行动，严格落实“专家联系进企帮扶、隐患排查闭环整改、政府授权提级调查”等工作机制，完善网格化、信息化、智能化管理手段，扎实做好矿山特别是尾矿库安全监管，压紧压实安全生产责任，高标准谋划应急管理“十五五”规划，全面提升本质安全水平。

坚持以极限思维筑牢灾害防御屏障。坚持底线思维、极限思维，突出关口前移、措施落实，修订完善防汛应急预案，紧盯水库、桥梁、城市排水、农田排涝等重点领域关键环节，深入开展风险隐患排查，科学配置装备物资，提前补齐短板、堵塞漏洞。加强灾害风险源头防范治理，强化研判预警和应急响应，加强新技术装备应急实战运用，全面提升防汛抗旱、森林防火、地震灾害等防灾减灾救灾能力水平。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘建军 刘仟仟）