牢记嘱托 感恩奋进 不断开创瀍河高质量发展高效能治理新局面——访市委常委、瀍河区委书记陈功

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，让我们倍感振奋、备受鼓舞，为我们进一步做好工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，市委常委、瀍河区委书记陈功在接受洛报融媒记者专访时说。

在位于瀍河区的中原美谷产业技术研究院，科研人员正在开展技术研发(资料图片)

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，让我们倍感振奋、备受鼓舞，为我们进一步做好工作指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，市委常委、瀍河区委书记陈功在接受洛报融媒记者专访时说。

近年来，瀍河区坚持以科技创新引领新质生产力发展，扎实推进产业强区、教育兴区、文旅富区“三区战略”，持续保障和改善民生，加快建设更具实力的“共同富裕示范区”，各项工作产生了深刻而长远的重塑性变化。下一步，将牢记嘱托、感恩奋进，认真落实“两高四着力”要求，以高质量发展和高效能治理成效，在现代化洛阳建设中奋勇争先、更加出彩。

因地制宜发展新质生产力。强化科技创新引领，整合国内外科创资源，推动中原美谷美妆健康产业朝着百亿产值园区迈进。以联东U谷科技产业社区为依托，做强高端智能制造产业，实现从“传统制造”向“智能创造”“绿色智造”跨越。加快数字经济软件园、启明智能制造科技产业社区、中国药食同源智慧谷和中医药大健康产业园建设。年底前，全区各类创新平台超过85家。链接河南省科学院、河南科技大学、洛阳理工学院等院所、高校资源，推动智能矿山重型装备国家重点实验室、高端精密轴承实验室、创新创业中心和科技成果转化中心高效运行。做实各类企业服务，年底前实现“个转企”100家、“小升规”50家。培育一批辖区内有自主知识产权的原创型企业，构建“十百千万”科创型企业梯次发展体系。

重塑农文旅商融合新生态。推进“文化瀍河”建设，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，强化优秀传统文化的创新性表达，丰富群众精神文化生活。准确把握新文旅发展要求，聚焦全市“1+3”高品质古都文化体验区建设，全力推进白马寺片区综合改造提升、铜驼暮雨街区建设运营等。加快汉魏故城片区农业基础设施升级，以“生态、有机、循环”为方向，注重“连片开发、整体运营”，持续丰富片区业态，打造近郊农文旅商融合发展示范带和集中连片生态农业产业生态圈。打造豫西地区新能源汽车中心、大型农商贸冷链物流枢纽中心，推动总部经济和现代商贸业做优做强。

以网格化构建基层高效能治理新格局。全面加强426个基层党组织建设，通过支部建在网格上、书记解题网格中、干部下沉网格里，实现一切工作在社区、一切工作到网格。运用好网格化治理、四下基层、枫桥经验3个法宝，抓住党建引领基层治理“组织体系建设、服务群众、矛盾化解”3项任务，夯实“党建+网格+大数据”基层治理要素，聚焦安全生产、信访稳定、保护环境、改善民生、发展经济、便民服务6项重点任务，实现社会安宁、促进发展、人民满意3个目标，形成“33363”瀍河基层治理特色实践品牌。

推动作风建设走深走实。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改。纵深推进全面从严治党，抓实基层减负，激励干部担当作为，推进作风建设常态长效。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李志超 邓佳英）