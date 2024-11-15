“多到实地寻溯中华文化”——学深悟透总书记的殷殷嘱托之四

习近平总书记在洛阳考察时，走进龙门石窟，凝望龙门千龛邻峭壁，细品千年瑰宝绽芳华，见到来看“课本里古迹”的孩子们，总书记十分高兴，殷殷寄语：“多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。”

蒙以养正，圣功也！

习近平总书记在洛阳考察时，走进龙门石窟，凝望龙门千龛邻峭壁，细品千年瑰宝绽芳华，见到来看“课本里古迹”的孩子们，总书记十分高兴，殷殷寄语：“多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。”

“寻溯”二字，恰似一把开启文明宝库的“金钥匙”，指引我们探寻华夏文明的根脉与源头宝藏，更饱含着对文化自信“从娃娃抓起”的殷切期许。

自信才能自强。优秀传统文化是中华民族的根和魂，寻根溯源，实地体验中国传统文化的灿烂文明和独特魅力，在孩子心中播下文化自信的种子，让青少年一代从中华文化中汲取精神力量、实现自信自强，是时代赋予的责任，是红色江山后继有人的需要。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”洛阳，是何尊铭文“宅兹中国”之所在，“五都荟洛”奇观举世罕见，蕴藏着文明起源的密码。从二里头的“文明的曙光”到“建中立极”首开宫城形制先河，从三国群英荟萃到北魏英雄博弈，从“汉魏文章半洛阳”到诗仙与诗圣的伟大相遇，洛阳就是一本传统文化的教科书。蒙受历史的厚爱，就要回馈历史的温柔。把传统文化挖掘好，把历史场景展示好，把洛阳故事讲述好，让青少年从中汲取丰厚滋养，不断增强文化自豪感和自信心，这是洛阳该有的担当！

近年来，我市开展了丰富多彩的青少年研学寻根活动，组织青少年走进博物馆和文化遗址，沉浸式体验传统文化，将文化传承和自信转化为可感知的成长体验。当博物馆奇妙夜“热”起来，让传统文化与新奇创意“碰撞”，当沉浸式演艺《寻迹洛神赋》“红”起来，成为热门打卡地，当非遗研学游“火”起来，吸引北上广深的孩子纷至沓来……青少年们正以洛阳为窗口，望向历史深处，看见“何以中国”。

江山代有才人出，薪火相传不停歇。新时代新征程，培养社会主义建设者和接班人的需要比以往更为迫切，也更需要在时代的激荡中不断去溯源、去寻根、去汲取精神力量。我们要深入开展青少年实地寻溯中华文化活动，将文化基因植根于新生代的精神血脉，让他们眼里有光、心中有梦、脚下有路，推动中华文化在新时代焕发新活力！(洛平)