洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“多到实地寻溯中华文化”——学深悟透总书记的殷殷嘱托之四
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.06.10 08:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　蒙以养正，圣功也！

　　习近平总书记在洛阳考察时，走进龙门石窟，凝望龙门千龛邻峭壁，细品千年瑰宝绽芳华，见到来看“课本里古迹”的孩子们，总书记十分高兴，殷殷寄语：“多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。”

　　“寻溯”二字，恰似一把开启文明宝库的“金钥匙”，指引我们探寻华夏文明的根脉与源头宝藏，更饱含着对文化自信“从娃娃抓起”的殷切期许。

　　自信才能自强。优秀传统文化是中华民族的根和魂，寻根溯源，实地体验中国传统文化的灿烂文明和独特魅力，在孩子心中播下文化自信的种子，让青少年一代从中华文化中汲取精神力量、实现自信自强，是时代赋予的责任，是红色江山后继有人的需要。

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”洛阳，是何尊铭文“宅兹中国”之所在，“五都荟洛”奇观举世罕见，蕴藏着文明起源的密码。从二里头的“文明的曙光”到“建中立极”首开宫城形制先河，从三国群英荟萃到北魏英雄博弈，从“汉魏文章半洛阳”到诗仙与诗圣的伟大相遇，洛阳就是一本传统文化的教科书。蒙受历史的厚爱，就要回馈历史的温柔。把传统文化挖掘好，把历史场景展示好，把洛阳故事讲述好，让青少年从中汲取丰厚滋养，不断增强文化自豪感和自信心，这是洛阳该有的担当！

　　近年来，我市开展了丰富多彩的青少年研学寻根活动，组织青少年走进博物馆和文化遗址，沉浸式体验传统文化，将文化传承和自信转化为可感知的成长体验。当博物馆奇妙夜“热”起来，让传统文化与新奇创意“碰撞”，当沉浸式演艺《寻迹洛神赋》“红”起来，成为热门打卡地，当非遗研学游“火”起来，吸引北上广深的孩子纷至沓来……青少年们正以洛阳为窗口，望向历史深处，看见“何以中国”。

　　江山代有才人出，薪火相传不停歇。新时代新征程，培养社会主义建设者和接班人的需要比以往更为迫切，也更需要在时代的激荡中不断去溯源、去寻根、去汲取精神力量。我们要深入开展青少年实地寻溯中华文化活动，将文化基因植根于新生代的精神血脉，让他们眼里有光、心中有梦、脚下有路，推动中华文化在新时代焕发新活力！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    干眼症人群能不能做近视手术？
    干眼症人群能不能做近视手术？
    干眼症人群能不能做近视手术？
        干眼症人群能不能做近视手术，需要根据干眼程度判断。
  • ·儿童视力筛查关键节点有哪些？
  • ·头痛就吃止痛药？警惕视力小偷作祟！
  • ·枸杞菊花茶真能护眼吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新高考首考顺利交卷 6月25日...
  • 局地40℃及以上高温！洛阳市气象...
  • 青春不散场 梦想已启航【组图】
  • 2025高考结束 考生轻松走出考场【...
  • 洛阳新能源产业园加快推进【组图】
  • 全市高质量发展专题会召开
  • 未预约不得入馆！汉魏洛阳故城遗...
  • 填补矿山装备行业标准空白！中信...
  • 6月10日起，208路公交线路临时调整
  • 从龙门二十品看文物保护创新
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605