9日，全市高质量发展专题会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，研究全市高质量发展工作，推动全市上下进一步加强前瞻谋划、明晰思路举措，以高质量发展新成效开创现代化洛阳建设新局面。

全市高质量发展专题会召开

江凌、张玉杰出席

9日，全市高质量发展专题会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，研究全市高质量发展工作，推动全市上下进一步加强前瞻谋划、明晰思路举措，以高质量发展新成效开创现代化洛阳建设新局面。

市委书记江凌、市长张玉杰出席会议并讲话。

会议听取了全市现代化产业体系建设、乡村全面振兴和县域经济高质量发展、生态环境保护治理等工作谋划情况汇报，部分县区和市直相关部门结合实际作了发言。大家表示，将认真学习领悟习近平总书记重要讲话精神，坚持把高质量发展作为现代化建设的首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快转变发展方式，加快建设现代化产业体系，扎实推进乡村全面振兴，持续加强生态环境保护，用实实在在的发展成效助推现代化洛阳建设。

会议指出，要深刻领会习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于高质量发展的重要论述，准确把握高质量发展的科学内涵，准确把握“十五五”时期发展环境变化和阶段性特征，学习借鉴先行地区高质量发展的经验做法，认真梳理洛阳发展面临的问题短板，坚持科技主导、转型重构、安全优先，着力推动高质量发展取得新突破，确保习近平总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

会议强调，要加快推动产业结构调整，大力支持传统优势产业改造升级、关联风口，积极抢占高成长性产业新赛道，持续推进新文旅、平台经济等现代服务业提质增效，因地制宜培育壮大新质生产力，加快重塑产业格局，不断提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力。要构建完善产业创新生态，强化高能级创新平台建设，推进教育、科技、人才事业一体发展，打造全生命周期的科技企业孵化育成体系，积极发展科技金融，抓好要素市场培育，全面提升科技创新能力。要大力发展县域经济，落实主体功能区规划，立足资源禀赋，选准主导产业，走好差异化发展之路，着力推动以县城为重要载体的城镇化建设，集中连片推进乡村全面振兴，不断开创城乡融合发展新局面。要着力促进绿色可持续发展，加快产业结构绿色低碳转型和企业绿色化改造，大力发展循环经济，切实加强生态环境保护，厚植高质量发展绿色底色。要扎实推进共同富裕，坚持依靠发展促进就业，增加城乡就业机会，抓好技能培训和创业扶持，着力保障和改善民生，不断提升群众获得感幸福感安全感。要更加注重统筹发展和安全，着力防范化解重点领域风险，坚决守牢安全发展底线。

市领导王军、潘开名、陈功、任丽君、李新红、王太钢、李刚、仝宇鹏、何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)