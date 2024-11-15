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未预约不得入馆！汉魏洛阳故城遗址博物馆发布最新公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 汉魏洛阳故城遗址博物馆 2025.06.09 21:33
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　　今日，汉魏洛阳故城遗址博物馆微信公众号发布最新公告，6月10日起，博物馆实行预约入馆制度。具体内容如下：

尊敬的各位观众：

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆自2025年6月5日启动试开放以来，深受社会各界广泛关注，至今已喜迎万名观众到馆参观。在此，向关心、支持博物馆开放的各位观众致以衷心感谢！

　　1.试开放情况回顾

　　试开放期间受预约名额限制，导致部分长途跋涉而来的观众因未成功预约而无法入馆参观。为回报群众厚爱，体现公共文化服务温度和人文关怀，经研究决定，在试开放期间分时段为部分观众开通免预约入场通道。

　　2.预约制度调整说明

　　为进一步优化参观秩序，提升服务品质，保障观众参观体验，经综合研判，自2025年6月10日(星期二)起，汉魏洛阳故城遗址博物馆将切实落实预约入馆制度，不再接待未预约观众入馆参观。请广大观众提前通过博物馆官方网站、微信公众号、微信小程序等官方渠道预约参观，合理规划行程，以免耽误您的参观安排。

　　作为试开放的博物馆，我们将持续倾听观众意见建议，不断改进工作，全力为广大观众提供更加优质、高效、便捷的参观服务。

　　再次感谢您对汉魏洛阳故城遗址博物馆的理解与支持，期待您的光临！

汉魏洛阳故城遗址博物馆
2025年6月8日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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