6月10日起，208路公交线路临时调整

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，根据市交警支队《涧西区南华路施工公告》，南华路(武汉路—龙裕路)计划于2025年6月10日起进行道路围挡施工，洛阳公交集团将于2025年6月10日起，临时调整208路。

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，根据市交警支队《涧西区南华路施工公告》，南华路(武汉路—龙裕路)计划于2025年6月10日起进行道路围挡施工，洛阳公交集团将于2025年6月10日起，临时调整208路。 今日，洛阳公交集团微博发布消息称，根据市交警支队《涧西区南华路施工公告》，南华路(武汉路—龙裕路)计划于2025年6月10日起进行道路围挡施工，洛阳公交集团将于2025年6月10日起，临时调整208路。 线路去程从谷水西发车，沿原线行驶至南华路与龙裕路交叉口后，改走龙裕路、蓬莱路、武汉南路恢复原线，调整路段去、回程一致。 临时新增站位：龙裕路南华路口南(去程)、龙裕路蓬莱路口、武汉南路蓬莱路口北、武汉南路南华路口南。 临时取消站位：南华路龙裕路口(去程)、南华路武汉南路口西。 温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥