最新公示！洛阳205路公交线路拟优化调整

今日，洛阳公交集团微博发布最新公示，拟优化调整205路公交线路。 今日，洛阳公交集团微博发布最新公示，拟优化调整205路公交线路，具体内容如下： 为方便洛宜路西段、五环街沿线乘客出行，同时强化地铁接驳功能，促进两网融合，快速连接洛宜路沿线区域与地铁2号线体育中心站，为乘客提供更优质、快捷的出行服务，洛阳公交集团拟优化调整205路，现对调整方案予以公示： 205路调整方案(文仲大道公交停车场—太康路王城大道口西) 线路去程从文仲大道公交停车场发车，走文仲大道、洛宜路、五环街、王城大道、太康路到达终点站太康路王城大道口西(地铁2号线体育中心站)； 回程从太康路王城大道口西(地铁2号线体育中心站)发车，走太康路、新月路、五环街、洛宜路、文仲大道到达终点站文仲大道公交停车场。 公示期为2025年6月9日至6月15日，公示期间欢迎社会各界人士提出意见和建议，请于2025年6月15日前将意见和建议反馈至电子邮箱lygjyyc@163.com或公交热线63411661。⑥