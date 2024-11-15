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12日、13日，河南省将再次进行志愿填报模拟演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 21:36
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　　9日，洛报融媒记者从洛阳市教育考试中心获悉，河南省教育考试院定于6月12日至13日进行2025年普通高校招生网上填报志愿再次模拟演练，便于考生进一步熟悉网上填报志愿系统，熟练掌握网上填报志愿流程。

　　●演练范围

　　参加网上填报志愿再次模拟演练考生范围为所有参加2025年普通高校招生统一考试的考生，对口、专升本考生及已被高职单招录取的普通类考生不参加本次模拟演练。

　　●演练批次

　　本次模拟演练的批次为普通本科批、艺术本科批、体育本科批。

　　●演练安排

　　6月12日9时—13日17时，考生登录河南省普通高校招生考生服务平台进行网上填报志愿再次模拟演练，志愿填报具体流程如下。

　　1.查看再次模拟演练招生计划

　　考生登录河南省教育考试院网站(https://www.haeea.cn)，点击“河南省普通高校招生考生服务平台”(也可直接输入https://pzwb.haeea.cn进入该平台)，点击“网上志愿填报再次模拟演练计划”可查看再次模拟演练的院校和专业代码。

　　2.在草表中填写志愿

　　点击“网上志愿填报志愿草表”，打印自己需要填写的批次对应的志愿表，对照本次模拟演练计划，把心仪的院校和专业填写在志愿表中，如果需要调整和修改自己的志愿，可以直接在表中修改，直至最终确定好自己的志愿。

　　3.在正式系统中填报志愿

　　考生登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(网址： https://pzwb.haeea.cn)，选择要填报的批次后，单击对应的“填报”按钮，把草表中的志愿逐个输入到志愿填报系统中，核对无误后，点击“保存志愿”即可。

　　需要提醒的是，考生应增强信息安全意识，妥善保管个人相关信息及密码，防止个人信息泄露。本次模拟演练所使用的有关高校招生计划、合格成绩信息等数据均为模拟数据，与正式填报志愿无关。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 高冰南）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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