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洛阳新高考首考顺利交卷 6月25日可查成绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 21:35
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　　9日下午18时15分，随着最后一门生物学的终考铃声响起，卷合笔落、刀剑归鞘，洛阳市2025新高考首考考试顺利落下帷幕。

　　和往年不同，由于选科不同，今年考生新高考的结束分批进行。从9日中午开始，选择“物化地”“历化地”的考生就提前完成了今年高考。覆盖专业面较高、考生选择率较高的“物化政”“物化生”选科组合高考则在下午分批结束。

　　“孩子，辛苦啦。金榜题名！”“一举夺魁！”看到考生迈着轻快的步伐跑出考场，考场外等待的家长、老师，按捺不住兴奋的心情，有的手持鲜花，有的拉着横幅，快步上前为考生为考生祝贺。一束束鲜花、一个个拥抱、一串串笑声，考点外变成一片片欢乐的海洋，考生们卸下重担，露出灿烂的笑容。

　　“去旅游，票都定好了”“想去看演唱会”“考个驾照”……对于高考后的打算，考生们纷纷表示，将做一些放松和充实自己的事情，来庆祝这个重要的阶段结束，并为未来的生活做好准备。

　　今年新高考是河南省自启动高考综合改革后的首次落地，我市教育、公安、卫健、城管等部门协同联动，精密组织考务，精细服务考生，为广大考生营造了安心、舒心、暖心的考试环境，实现了平安高考、暖心高考、公平高考。

　　根据河南省高考工作安排，预计在6月25日，河南省教育考试院将公布高招录取控制分数线。高考成绩从25日零时起可查，届时，考生可通过河南省教育厅网站、河南省教育考试院网站、河南省阳光高考信息平台等网站查询成绩，省教育考试院也会通过河南省普通高校招生考生服务平台只读邮件向考生发送电子成绩单，河南省教育考试院微信公众号将向关注公众号并绑定考生信息的考生一对一推送成绩。

　　从26日开始，考生可分批在网上填报志愿。

　　●6月26日8:00—28日18:00。填报：军队招飞、普通本科提前批(专科层次公安类、司法类随该批填报)、艺术本科提前批、体育本科批志愿。

　　●6月30日8:00—7月3日18:00。填报：普通本科批(含特殊类型志愿)和艺术本科批志愿。

　　●7月5日8:00—7日18:00。填报：普通高职(专科)提前批、普通高职(专科)批、艺术高职(专科)批、体育高职(专科)批志愿。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 高冰南 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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