局地40℃及以上高温！洛阳市气象局发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，10日到13日，洛阳市将迎来持续高温天气。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，10日到13日，洛阳市将迎来持续高温天气。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，10日到13日，洛阳市将迎来持续高温天气。 6月4日以来，受地面暖气团影响，洛阳市大部分县市出现35℃以上持续高温天气，局部地区达到40℃；预计10日至13日高温天气仍将维持，最高气温普遍达35℃～38℃，局部地区可达40℃及以上。 具体预报如下： 10日(周二)：多云间晴天，东北风3级～4级，气温26℃～35℃。 11日(周三)：晴天间多云，气温24℃～37℃。 12日(周四)：晴天到多云，气温24℃～38℃。 13日(周五)：多云到晴天，气温25℃～39℃。 影响与建议： 1.本轮高温晴热天气对麦收扫尾工作较为有利，但可能加快部分地块土壤失墒，对秋作物播种、出苗及幼苗生长有一定不利影响。 2.本轮高温持续时间长、影响范围广，且湿度较大，高温中暑的气象风险高，应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。 3.有关部门应关注用电负荷，做好应急调度，保证群众正常生产生活。 请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）